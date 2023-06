Cannes va pouvoir arroser ses terrains de sport avec ses eaux usées

Il y a un mois, Cannes avait reçu une autorisation de l'Etat, précisément du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) pour avoir la possibilité d’utiliser les eaux usées traitées de la station d’épuration Aquaviva afin de laver les rues et irriguer les espaces verts. La municipalité, à travers l'agglomération Cannes-Pays-de-Lérins, voulait aller plus loin et a demandé de pouvoir également arroser ses terrains sportifs. C'est désormais chose possible avec ce "feu-vert" envoyé par les autorités.

Ainsi, l’arrosage des équipements sportifs, tels que les stades, va commencer et en premier lieu celui de Coubertin. Il bénéficiera de cette solution après la plantation de la nouvelle pelouse en août prochain.

ⓘ Publicité