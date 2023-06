Canua Island, les promoteurs de la plage flottante très inquiets : vont-ils devoir abandonner ?

Sur la Côte d'Azur, le débat s'éternise : faut-il laisser s'installer au mouillage dans la baie de Cannes La Napoule à 600 mètres du bord de mer de Mandelieu cette plage flottante privée baptisée Canua Island ?

ⓘ Publicité

Les détracteurs : le ministre de la transition écologique puis le ministre de la Mer, la Région Sud, le maire de Théoule-sur-Mer, le maire de Cannes et des associations de défense de la Méditerranée se sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour empêcher de s'ancrer cet îlot artificiel " une aberration écologique" selon Renaud Muselier Président de la Région Sud, un "projet peu compatible avec la nécessité de renforcer la protection de l'environnement marin" selon le ministre de la Mer Hervé Berville.

Une centaine d'emplois menacés

Le navire est actuellement en attente au port de la Seyne-sur-Mer des dernières autorisations administratives : le permis d'armement qui donne une autorisation d'exploitation. Les promoteurs "inquiets" attendent ce dernier feu vert pour rapidement. Ils se donnent "d'ici la fin de la semaine" pour décider de poursuivre leur aventure "qui pourrait être remise en question. Nous cochons toutes les cases mais le projet semble bloqué, il y a une centaine de personnes qui attendent de pouvoir travailler." explique-t-on dans l'entourage des dirigeants.

LE COMMUNIQUE des promoteurs (en intégralité)

"Laissez nous entreprendre en France ! L'ouverture de CANUA menacée par une obstruction administrative?*

Malgré une instruction pointilleuse par les services de l’Etat et le fait que nous soyons 100% conforme à la réglementation et écologiquement bien au-dessus des standards pratiqués sur la côte tous les jours, nous n’avons toujours pas reçu les permis nécessaires à l’exploitation de Canua.

Je le dis avec gravité aujourd’hui : « cette situation met en péril notre entreprise et la centaine d’emplois créée.*

Confiants dans la conformité et le caractère novateur et responsable de notre projet, nous avons embauché plus de 100 salariés (un équipage de 23 personnes et 80 professionnels de la restauration) qui nous demandent désormais tous les jours quel sort va leur être réservé. Nous sommes bien en peine de leur répondre. Cette situation est un supplice.

Canua n’est pas un caprice de milliardaire, c’est une PME qui a contracté des crédits pour mener à bien son projet a besoin de travailler pour payer ses salariés. Cette saison estivale est déterminante pour nous.

En toute responsabilité, il nous revient de dire que si les permis ne sont pas délivrés à la fin de la semaine, comme nous en avions l’assurance, nous serons contraints de mettre fin aux contrats de ceux qui nous ont fait confiance.

100 emplois, il faut que chacun mesure ce que cela représente : c’est un plan social et il est provoqué par la volonté de quelques-uns de ne pas voir notre innovation prendre la mer.

C’est pourquoi nous implorons le ministre et le gouvernement de nous laisser travailler !"

À propos de CANUA

Située dans le golfe de La Napoule à Mandelieu, CANUA est un navire conçu dans le respect de l’environnement imaginé par Marc Audineau et Tony Philp. CANUA est un projet français qui a nécessité plus de 16 millions d'euros d’investissement ayant pour but de faire rayonner la destination Côte d’Azur, soutenu par la Banque Publique d'Investissement (BPI) ainsi que par des investisseurs et banques exclusivement français. Un projet inédit sur la Côte d’Azur proposant une expérience unique sur la Méditerranée et accessible à tous ; l’assurance d’une nouvelle expérience pour une saison estivale. En accord avec les valeurs des 2 co-fondateurs et dans le respect de leur amour commun de la mer et de la nature, CANUA est composée d’un restaurant et bar, d’un salon de massage, d’une Suite et de sports nautiques respectueux de l’environnement et du voisinage.

Jean-Bernard Falco, Président CANUA

Marc Audineau et Tony Philp Directeurs Généraux et co-fondateurs CANUA