CAP 2030, les citoyens associés au nouveau projet d’ATMO Grand Est pour la surveillance de la qualité de l’air

CAP 2030, c’est le nom du nouveau projet associatif d’ ATMO Grand Est . Il est lancé officiellement ce vendredi, à l’occasion de l’assemblée générale de l’association indépendante et agrée pour la surveillance de la qualité de l’air. "Auparavant, ATMO Grand Est avait pour évoluer, ce qu’on appelait le programme régional de surveillance de la qualité de l’air, depuis 2017 et jusqu’en 2021. C’était sa feuille de route et elle répondait à une obligation nationale réglementaire. Ce dispositif n’existe plus et pour nous, il était important d’avoir quand même un cadre dans lequel évoluer et inscrire les missions de notre structure", explique Michel Marquez, responsable de l’unité accompagnement chez ATMO Grand Est.

Ce nouveau projet associatif, c’est le fruit d’une consultation qui a duré plus d’un an. Une enquête téléphonique a été réalisée auprès d’un millier de personnes, il y a eu des tables rondes ou des réunions avec les collectivités locales, des industriels, des associations et des citoyens. Une première.

"L’idée ce n’est pas forcément de changer la façon dont on mesure la qualité de l’air car c’est encadré mais c’est de répondre aux attentes des citoyens", dit Michel Marquez.

"Environ 40 000 personnes décèdent de manière prématurée chaque année sous l’effet de la pollution atmosphérique"

ATMO Grand Est souhaite une prise de conscience collective sur les risques liés à la pollution de l’air. "Ça passe par des initiatives nouvelles. Par exemple, mettre en place des campagnes de mesure à travers des micro-capteurs citoyens, pour associer les citoyens et leur permettre de prendre conscience de la pollution à laquelle ils peuvent être exposés dans leur quotidien, chez eux mais aussi dans le cadre de mobilité, prendre conscience de leur comportement et de ce qu’ils peuvent apporter", précise Michel Marquez.

Ce nouveau projet associatif prévoit aussi de multiplier les rencontres avec les citoyens. Les assises régionales de la qualité de l’air seront d’ailleurs ouvertes au public. Elles auront lieu le 5 octobre prochain, au centre Prouvé à Nancy. D’ici là, la population est invitée à donner ses idées pour améliorer la qualité de l’air. Une boîte à idée est ouverte sur le site d’ATMO Grand Est.

Le but des analyses menées par ATMO Grand Est, c’est de pouvoir réduire la pollution dans l’air. "Tout ce que nous faisons, nous le faisons parce que la pollution atmosphérique a un impact sur notre santé. On a des études régulières qui nous rappellent qu’en France, il y a environ 40 000 personnes qui décèdent de manière prématurée chaque année sous l’effet de la pollution atmosphérique. Même si depuis une dizaine d’années on enregistre une amélioration de la qualité de l’air, une diminution de la pollution atmosphérique. On l’enregistre sur à peu près toutes nos stations dans le Grand Est. Il faut rester vigilant parce que les polluants sont sans seuil. C’est-à-dire que la moindre exposition peut être nuisible et avoir un impact sur la santé des populations", dit Michel Marquez.