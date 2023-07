Cap Corse : à la recherche d'épaves romaines

Des câbles, des grues, des sonars, le pont de l'Alfred-Merlin, le navire d'exploration archéologique subaquatique du ministère de la Culture, est un concentré de technologie. Avec notamment deux robots sous-marins.

Vincent Creuze, professeur à l'université de Montpelier, est le concepteur du robot Athur : "Avec ce robot on a des caméras 4K sur le devant et plusieurs petites caméras de moins grande définition sur les côtés et des caméras en-dessous qui permettent de voir ce que l'on souhaite prélever avec des griffes".

Le robot Arthur © Radio France - Christophe Giudicelli

Sur les écrans, à plusieurs centaines de mètres de profondeur, des amphores romaines, un service en céramique du 18ème siècle apparaissent. Des reliques d'épaves. Si les étudier est le but premier de la mission, des biologistes comme Nadine Le Bris, également à bord, travaillent sur l'écosystème : "C'est (les épaves, ndlr) un habitat, entre guillemets, artificiel, mais qui joue un rôle important dans la biodiversité de la zone, comme une oasis".

Des plongées, utiles également pour le parc marin du Cap Corse. Les données recueillies serviront à mettre en place des politiques de préservation.