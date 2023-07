Cap Ferret : la préfecture présente un plan d'évacuation maritime en cas d'incendie

La question tourmente les autorités depuis des années car une seule route, la D106, permet d'accéder à la Presqu'ile et d'en sortir. Que se passerait-il si cet axe était coupé par les flammes ?

Suite aux incendies de l'été dernier la préfecture de la Gironde et la commune de Lège-Cap-Ferret ont réfléchit à un plan d'évacuation maritime. Des bateaux qui feraient la navette entre le Cap Ferret et Arcachon pour évacuer par la mer des dizaines de milliers de touristes.

Ce mardi soir le Préfet Etienne Guyot a officiellement adopté ce plan d'évacuation aux côtés du Préfet maritime de l'Atlantique l'amiral Olivier Lebas. Concrètement, les bateliers du Bassin d'Arcachon (UBA), qui promènent les touristes sur le Bassin l'été seraient mis à contribution pour évacuer les touristes et les habitants.

Il n'est pas question de donner un coup de sifflet et d'ordonner à 150.000 personnes de prendre en même temps et dans la précipitation la direction des points d'évacuation. Malgré leur bonne volonté les marins de l'UBA ne pourraient pas embarquer tout le monde à la fois. Leur flotte compte une quarantaine de bateaux alors selon les calculs on pourrait évacuer entre 12.000 à 14.000 personnes en 24 heures.

L'évacuation par la mer serait déclenchée uniquement en cas d'extrême urgence avec des ordres de priorité : les personnes malades, vulnérables et les personnes âgées en premier. Etienne Guyot le préfet de la Gironde espère ne pas avoir à déclencher un tel plan "mais il faut prévoir le pire" dit-il. Un exercice grandeur nature est prévu l'an prochain.