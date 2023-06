Cap Ventoux rassemble les stations du Mont Serein et du Chalet Reynard pour imaginer des hivers sans neige

Les stations du Ventoux se réunissent sous un même logo et une même structure : Cap Ventoux.

C'est un jeu de mot pour attirer les visiteurs qui mettront le cap sur le Ventoux et encourager les cyclistes qui sont Cap' - ou pas cap' - de monter le Ventoux.

700.000 touristes montent le Ventoux chaque année.

Une société publique locale rassemble la COVE, (la communauté de commune), Malaucène, Bédoin et Beaumont-du-Ventoux. Cette structure créée en septembre 2022 investit 1,7 millions d'euros dans la rénovation du Bike Park au chalet Reynard ou le bâtiment d'accueil au Mont Serein.

"L'hiver, c'est fini !" Alain Constant, maire de Bedoin et président de cap Ventoux

Alain Constant, le maire de Bédoin, préside cette société publique locale. Il veut apaiser les tensions entre maires car l'urgence, c'est le manque de neige sur le Ventoux : "l'urgence climatique et le réchauffement s'imposent à nous. Si on veut garder ces stations ouvertes toute l'année entretenues pour les familles vauclusiennes, il faut trouver un équilibre économique. On ne vise pas une rentabilité mais un équilibre économique pour des investissements. L'hiver, c'est terminé. L'objectif, c'est d'avoir des équipements opérationnels si la neige tombe l'hiver*. S'il n'y a pas de neige, il faut des recettes l'été, sinon on n'arrivera pas à maintenir l'outil".*

Unir les deux faces du Ventoux

Jacqueline Bouyac, la présidente de la COVE et présidente du parc naturel du Ventoux, voit dans la naissance de Cap Ventoux le symbole de l'apaisement des tensions entres élus du parc : "enfin on travaille pour le territoire ! On ne doit pas travailler différemment selon les versants. Je suis très heureuse comme présidente du parc d'avoir réalisé ce 'construire ensemble' sur le Ventoux. Il y avait des réticences à faire le Parc dans les communes de Bedoin et Beaumont-du-Ventoux (NDLR : Beaumont-du-Ventoux ne fait pas partie du Parc Naturel du Ventoux). Travailler ensemble va porter ses fruits avec des aides de l'Etat, la région et le département si on montre qu'on a l'intelligence de porter un projet viable pour tout le monde sur le Ventoux".

Le chalet d'accueil du Mont Serein est rénové grâce à la société publique locale © Radio France - Philippe Paupert