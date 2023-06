Capbreton : la fresque "baleine" sur le blockhaus de la plage du Santocha se refait une beauté

Mais que font ces Capbretonnais avec leur seau de peinture et leur échelle sur le blockhaus de la plage du Santocha à Capbreton ? Ils refont la fresque monumentale qui décore ce bâtiment symbole de la seconde guerre mondiale. La fresque, une baleine dessinée et ce texte "déambule et protège ta dune", ont été réalisés en 2019. Une née de la volonté du comité de quartier. Les habitants avaient proposé à une artiste de peindre cette fresque comme un message pédagogique à destination des promeneurs. L'État, propriétaire, avait dit oui et donné les autorisations. Mais face aux attaques de l'océan, la fresque s'est dégradée. Depuis quelques jours, les bénévoles des "citoyens de la dune" ont donc repeint en blanc le blockhaus pour préparer la surface à l'artiste qui va refaire la fresque.

