Capbreton : les MNS sauvent un dauphin échoué

Le sauvetage un peu particulier ce jeudi depuis la plage du Santocha à Capbreton (Landes), où un jeune mâle s'était échoué au niveau des bockhaus. Le correspondant de Pelagis et les MNS ont réussi à ramener le cétacé au large, après avoir mobilisé tous les moyens en leur possession.

Le dauphin sauvé avec l'aide des MNS et de l'observatoire Pelagis à Capbreton

C'est un sauvetage auquel on a peu l'habitude d'assister. Le sauvetage d'un jeune dauphin a eu lieu ce jeudi sur la plage du Santocha, à Capbreton, à côté des blockhaus. Impossible de le ramener au large avec le jet-ski des MNS, à cause de la houle. L'animal est désorienté mais comme il semble en bonne santé, décision a été prise de le transporter jusqu'au port pour ensuite le ramener au large. Un sauvetage assez rare à plus d'un titre.

Averti par l'Observatoire Pelagis, spécialisé dans la protection des mammifères et des oiseaux marins, le correspondant de Capbreton, Pascal Ducasse arrive sur place. Il parle de ce dauphin désorienté, qui n'arrivait pas à regagner le large par ses propres moyens "et nous n'avons pas pu l'aider avec les moyens motorisés". Décision est alors prise de le transporter jusqu'au poste de secours des MNS.

Transporté de la plage au port

Pour se faire, le dauphin est posé "dans un brancard avec un peu d'eau au fond, posé dans le 4X4 des MNS et on l'a monté au poste de secours", raconte Pascal Ducasse. Une fois dans le garage, le dauphin est arrosé, un linge sur les yeux "pour éviter qu'il panique, parce que ces animaux dans des moments de grand stress coupent leurs évents et se suicident".

Avec ce linge sur les yeux, le cétacé est ensuite reposé dans le véhicule des sauveteurs, direction le port. "La passe était un peu moins dangereuse que le reste, on a décidé de tenter le coup par là", explique encore Pascal Ducasse. Au port, un MNS attend avec un jet-ski : "Le pilote a réussi à le sortir du port, sortir à la passe et l'amener assez loin pour que les courants le ramène pas trop à la côte, parce qu'il est affaibli et pour lui donner le maximum de chance de survie."

Un travail de coordination entre Pascal Ducasse et les MNS, "qui ont vraiment joué le jeu et pris des risques, très dévoués et je voudrais les remercier".

Un échouage rare

Un sauvetage réussi, le premier pour Pascal Ducasse, correspondant pourtant depuis 2014 à Capbreton pour l'Observatoire Pélagis : "Si vous voulez un ratio animaux morts, animaux vivants, on doit être à 2 ou 3% d'animaux vivants. C'est pas très rare, mais c'est rare et c'est surtout rare des animaux viables. Souvent les animaux échoués sont malades ou blessés, ils viennent mourir sur la côte parce qu'ils sont trop faibles." Pascal Ducasse qui croise les doigts et espère ne pas revoir le cétacé dans les prochains jours.