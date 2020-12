Carburants : le diesel pollue parfois moins que l'essence

D'après une étude de l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (Ifpen), les véhicules diesels récents peuvent être moins polluants, selon plusieurs critères, que leur équivalent essence.

Les modèles essence récents rejettent en moyenne 11% de dioxyde de carbone de plus que les versions diesel

L'image du Diesel serait-elle en train de changer ? Commandée par le ministère de la Transition écologique, l'étude de l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (Ifpen) publiée mercredi semble tordre le cou à l'image de pollueurs qui colle aux modèles concernés, notamment depuis le scandale du "Dieselgate" en 2015.

Après des tests menés sur huit versions récentes diesel et leur équivalent essence ayant déjà roulé quelques milliers de kilomètres, les conclusions montrent d'abord que les normes applicables sont respectées d'un côté comme de l'autre. Mais les modèles essence rendent une plus mauvaise copie dès qu'il s'agit de comparer les émissions de gaz nocifs.

Moins de dioxyde de carbone et de particules fines

Le rapport pointe par exemple "une consommation de carburant supérieure de 28 % en essence (+1,5L/100km), entraînant _des émissions de dioxyde de carbone supérieures de 11 %_". L'écart se réduit cependant de moitié si l'on prend en compte le protoxyde d'azote et le méthane, qui provoquent également un effet de serre, mais qui échappent pour l'instant à la norme européenne la plus récente. Concernant le monoxyde de carbone, la comparaison estime même le fossé "de 434 mg/km pour l’essence contre 83 mg/km pour le diesel".

La différence est très visible aussi sur l'émission de particules fines, très nocives pour la santé, et libérées 2,6 fois plus par les véhicules essence les plus lourds.

Le diesel n'est pas devenu un carburant propre pour autant, avec 2,8 fois plus d'oxyde d'azote rejeté dans l'atmosphère.

Dans un communiqué, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili s'est félicitée des résultats de l'étude, estimant que "nous renforçons la transparence sur les émissions réelles de l’offre essence, diesel et hybride récente, dans des situations de conduite variées".