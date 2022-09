Carcans : l'association Gironde Vigilante mobilise ses troupes autour de la lutte contre les incendies

150 personnes se sont réunies salle de la Bugade à Carcans ce samedi après-midi pour parler prévention du risque incendie. La réunion publique était organisée par l'association Gironde Vigilante. Créée par un ancien sapeur-pompier cette association se bat depuis 20 ans pour demander des moyens supplémentaires de lutte contre les incendies en Gironde.

Après les feux de l'été de La Teste et Landiras Gironde Vigilante espère que les autorités vont enfin entendre son message. L'association demande des moyens humains supplémentaires dans les casernes rurales avec la recréation d'un corps de pompiers forestiers professionnels ainsi qu'une flotte de canadairs et de dash basée à Mérignac.

Force est de constater que nous n'avons pas été pris au sérieux et qu'aujourd'hui la plus grande catastrophe après l'incendie de 1949 qui avait brûlé vif 82 héros a anéanti 28 000 ha de forêt, 9 maisons et plusieurs autres constructions ainsi que 5 campings. - Jean-Claude Pomiès, président de Gironde Vigilante