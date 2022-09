Carrefour Montélimar réduit ses horaires d'ouverture pour économiser de l'électricité

C'est un des moyens qu'a trouvé le gérant de l'enseigne Carrefour de Montélimar pour faire baisser sa facture d'énergie face à l'augmentation des coûts. Réduire le temps d'ouverture du magasin. Un savant calcul entre la fréquentation du magasin et le coût de l'énergie.

Jean-Luc Ferrasse sait que la dernière heure d'ouverture le soir rassemble peu de client. Il avait déjà décidé de fermer à 20 heures 30 au lieu de 21 heures. Il réduit encore son ouverture d'une demi-heure. Du lundi au jeudi Carrefour Montélimar fermera ses portes à 20 heures.

Même raisonnement pour l'ouverture du dimanche matin : entre octobre et avril, le magasin restera fermé. Il devrait économiser jusqu'à 3% d'énergie sur ces seules décisions de réduction de l'ouverture du magasin.

Il faut y ajouter d'autres économies d'énergie comme l'éclairage du magasin à 50% lors de la mise en rayon avant l'ouverture. Au total, Jean-Luc Ferrasse espère réduire sa consommation de 20%.

Les travaux au centre Leclerc de Montélimar devraient réduire la consommation d'électricité de 40%

L'hypermarché Leclerc de Montélimar a entamé d'importants travaux de rénovation : parmi les objectifs, la réduction de la facture d'électricité. Finis les espaces réfrigérés ouverts où l'on pensait que le client pouvait se servir plus facilement. Ce temps-là est derrière nous : les frigos ont tous des portes pour réduire toute perte d'énergie. Là aussi l'éclairage est réduit lors de la mise en rayon tôt le matin avant l'entrée des premiers clients.

Si je ne fais rien la facture l'électricité va passer de 200 000 à 350 000 €. Fabien Bussonnière, gérant du centre Leclerc de Montélimar.

La facture d'électricité de Leclerc va augmenter mais beaucoup moins que si aucun travaux n'avaient été réalisés.

Le maire de Montélimar incite les grands magasins à réduire leur éclairage

Le maire de Montélimar a réduit l'éclairage des rues du centre ville et de la périphérie de sa ville. Il a également demandé aux magasins du centre ville de ne pas rester éclairés toute la nuit. "La grande partie des magasins jouent le jeu explique le maire LR de Montélimar "J'aurais pu taper du poing sur la table et mettre des PV. J'ai préféré discuter et convaincre" poursuit Julien Cornillet.

Il a donc demandé aux grandes surfaces de faire de même et il n'a pas eu beaucoup à convaincre; d'abord parce que c'est une question d'équilibre financier.