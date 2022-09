Carrefour Property s'explique après l'arrêt d'un chantier sur un amas de déchets à Anglet

L'affaire fait du bruit au Pays Basque. Trop sans doute pour la société Carrefour Property, à savoir la branche construction du géant de la grande distribution. Elle ne pouvait garder le silence plus longtemps. Via un communiqué, "Carrefour Property Gestion" explique que "les terres stockées sur le chantier seront tamisées sur site pour isoler les déchets. Ces derniers seront évacués en décharge appropriée". Manière de réagir après le tollé provoqué par la diffusion sur les réseaux sociaux d'une vidéo tournée par le journaliste militant écologiste Hugo Clément. Les images montrent de l'innombrable détritus de toute sorte à quelques mètres d'un petit ruisseau, non loin du centre commercial BAB2. Le chantier, réalisé sur une ancienne décharge, a été stoppé le 28 septembre 2022 par un arrêté du maire LR Claude Olive.

Évacuation des déchets vers une décharge appropriée

La filiale foncière du groupe Carrefour et maître d'ouvrage est en train de réaliser, sur un terrain qui lui appartient, un programme immobilier d'une centaine de logements, dont 40 % de logements sociaux. C'est la société Eiffage qui réalise les travaux en tant que maître d'œuvre. Contacté par l'AFP, Eiffage dit "comprendre l'émotion suscitée" par ces vidéos, "qui donnent à voir le contenu de ce site particulier", mais "filmées avant les opérations prévues de tri et d'évacuation des déchets". Carrefour Property explique de son côté : "nous sommes en attente d'obtenir l'autorisation du maire pour reprendre le chantier. À partir du moment de la reprise du chantier, il y a une phase transitoire liée aux mouvements de terre. Les terres stockées sur le chantier seront tamisées sur site pour isoler les déchets. Ces derniers seront évacués en décharge appropriée".

Projet réalisé sur une ancienne décharge d'Anglet

Ce projet immobilier est réalisé sur le site d'une ancienne décharge de la commune d'Anglet. Ce n'est donc pas une découverte pour les promoteurs de cette opération immobilière baptisée "Erreka" ("le ruisseau" en langue basque). Jeudi, Claude Olive, le maire de la ville, expliquait sur France Bleu Pays Basque "Qu'il n'y aura pas de reprise du chantier tant que ces déchets n'auront pas été évacués, comme il avait été convenu de le faire dès le départ. Leur travail aujourd'hui, c'est de dépolluer la zone". En attendant, un grillage a été installé entre les remblais pollués par les détritus et le ruisseau en bordure de la parcelle, afin d'éviter une pollution des eaux qui se jettent dans l'océan.