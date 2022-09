Carros : quatre hectares d'arbres adaptés à la sécheresse seront plantés à l'automne

Quatre hectares d'arbres plantés d'ici l'automne à Carros : la commune poursuit sa "re-végétalisation", une forêt naturelle avec beaucoup de feuillus qui brûlent moins qu'un résineux. La ville a été durement frappée par un incendie à l'été 2017, des incendies qui se multiplient aujourd'hui. Il faut donc en tenir compte quand on replante. "Ce sont des espèces qui brûlent moins parce que déjà il ne s'agit pas de mono plantations comme on trouve dans les Landes ou même à Carros avant, là c'est une vraie forêt, ces feuillus brûlent moins que les résineux" explique le maire de Carros Yannick Bernard. Un investissement de 100.000 euros au total pour préparer l'avenir des petits carrossois.

La fin progressive du goudron dans les écoles

Carros s'engage aussi dans les écoles, en enlevant progressivement l'enrobé des cours d'écoles pour mettre à la place des copeaux de bois : cela permettra à ces surfaces d'absorber l'eau, de plus en plus précieuse. Et de prévenir un autre danger : celui des inondations, de plus en plus prégnant également.