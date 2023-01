CARTE - Découvrez comment évolue votre taxe sur les ordures ménagères en Mayenne

Les taxes ou redevances ordures ménagères viennent d'augmenter d'environ 10 % dans plusieurs communautés de communes mayennaises. D'autres collectivités mènent une réflexion sur le sujet et pourraient voter une hausse dans les prochaines semaines. C'est en tout cas un sujet de préoccupations pour tous les élus.

Les communautés de communes doivent faire face à plusieurs problématiques : la hausse de la taxe versée à l'état sur les déchets incinérés, des coûts de collecte et de transport qui grimpent. Mayenne communauté va devoir aussi renouveler son marché du tri des déchets recyclables cette année. Elle fait partie des collectivités qui augmentent leur redevance ou leur taxe ordures ménagères avec la communauté de communes de l'Ernée et le Pays de Meslay-Gray.

Les élus du Sud-Mayenne mettent également en cause les erreurs de tri qui sont facturées plus chers par les entreprises spécialisées dans le recyclage. Ailleurs dans le département, beaucoup réfléchissent à une évolution de leur redevance ou de leur taxe, comme dans le communauté de communes du Mont des Avaloirs ou à Laval Agglo. Un vote sur les déchets aura lieu au mois de mars.

Évolution des redevances ou taxes sur les ordures ménagères en Mayenne en 2023

Évolution des redevances ou taxes sur les ordures ménagères en Mayenne en 2023 © Radio France - Marcellin Robine

Pour améliorer le tri, un rappel des consignes peut être utile. Presque tout se jette dans les bacs de recyclages. Les conserves, les barquettes, les canettes, les journaux et les prospectus, les bouteilles plastiques ou les briques en carton, on en a maintenant l'habitude. Mais plus question de mettre ses pots de yaourts ou ses emballages de fromage râpé dans la poubelle noire. Tous les plastiques se recyclent désormais.

Ce n'est pas grave s'ils ne sont pas tout à fait propres, il est inutile de les laver. Attention tout de même, il faut bien les vider. Si vous avez par exemple une bouteille de boisson périmée ou qui n'est plus à votre goût, il faut verser le reste dans l'évier avant de la jeter. À partir du 1ᵉʳ mars prochain, ces consignes de tri seront les mêmes partout en France.