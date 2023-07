CARTE - Découvrez les cinquante villes les plus chaudes en été en France

Le sud-est de la France, l'Italie, l'Espagne ou encore la Grèce suffoquent depuis plusieurs jours , écrasé par un dôme de chaleur interminable entretenu par le réchauffement climatique. Sept départements français sont en vigilance orange en raison de cette canicule . De nombreux records de chaleur mensuels ont été battus en France et en Europe ces derniers jours, le mois de juillet est d'ailleurs "en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud jamais mesuré", selon l'observatoire européen Copernicus

Dans la nuit de mardi à mercredi, des records absolus (plus haute température tous mois confondus) de températures minimales ont été égalés ou dépassés en Corse à Cap-Pertusato, avec 26,7°C, dans les Alpes à Meythet (Haute-Savoie), avec 22,3 °C (égalant le précédent record d'août 1994) ou à Grenoble-St Geoirs (Isère) avec 22,5°C et à Chambery-Aix (Savoie) avec 24,8°C.

Si des records ont été largement battus ces derniers jours , quelles sont les villes les plus chaudes l'été ? Découvrez-le grâce à notre infographie.

Marignane, ville la plus chaude en été

Pour réaliser cette carte, les normales de température de Météo France sur la période 1991-2020 dans ses principales stations de mesure ont été analysées. Résultat : les cinquante villes où la température est la plus élevée en moyenne l'été se trouvent dans la moitié sud du pays. La ville la plus chaude est Marignane dans les Bouches-du-Rhône, le thermomètre a atteint les 24,25 degrés en moyenne entre 1991 et 2020 sur la période estivale. Cette moyenne ne doit pas faire oublier les pics de chaleur : à Marignane, il a fait jusqu'à 39,7 degrés.

Juillet 2023, bientôt le mois le plus chaud jamais mesuré ?

Les records exceptionnels de températures des océans et les canicules qui frappent plusieurs parties de l'hémisphère nord mettent le monde sur la voie de connaître son mois de juillet le plus chaud depuis le début des mesures, a indiqué ce mercredi à l'AFP l'observatoire européen Copernicus, après un mois de juin déjà record. "Les 15 premiers jours de juillet ont été les 15 jours les plus chauds jamais enregistrés" et "le mois de juillet est en passe de devenir le mois de juillet le plus chaud", a déclaré Carlo Buontempo, directeur du service climatique de Copernicus (C3S), dont les données consolidées remontent à 1940.

Juillet est généralement le mois le plus chaud de l'année au niveau mondial, en raison de l'été de l'hémisphère nord, et juillet 2023 pourrait donc être aussi le mois record toutes saisons confondues, a ajouté Carlo Buontempo. L'ONU a appelé le monde à se préparer à des "vagues de chaleur plus intenses", avec des températures extrêmes de jour comme de nuit.