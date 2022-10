CARTE - Découvrez les zones où il serait possible d'implanter des éoliennes en Dordogne

"A peine 1% de la superficie de la Dordogne" peut recevoir des éoliennes, a dit le préfet de la Dordogne Jean-Sébastien Lamontagne sur France Bleu Périgord ce jeudi 6 octobre. Invité de la matinale , il a tenu à rassurer avant de lancer devant des élus, des associations et des porteurs de projets une concertation sur le développement des énergies renouvelables dans le département.

Presque 10 000 hectares où il est possible de mettre des éoliennes

Les données sont simples. La Dordogne produit aujourd'hui 18,4% de sa consommation d'énergies par les renouvelables, bien en-dessous de la moyenne régionale de 26%. Le gouvernement a fixé comme objectif de passer à 50% d'ici à 2030. Pour cela, l'Etat prévoit surtout le développement de l'éolien, du solaire, et de la méthanisation.

La carte des zones où il est possible d'implanter des éoliennes en Dordogne (zones à enjeu modéré et sans enjeu identifié). - Préfecture de la Dordogne

Aujourd'hui, il n'y a aucune éolienne en Dordogne, même si deux projets sont autorisés, l'un à Saint-Aulaye-Puymangou autorisé en 2021, et l'autre à Champagne-et-Fontaine, autorisé en 2019, de cinq mâts chacun. Les travaux n'ont pas encore commencé, ni pour l'un ni pour l'autre. La préfecture a dévoilé une carte (voir image ci-dessus) des zones d'implantation potentielle de parcs éoliens en Dordogne, c'est-à-dire là où il serait théoriquement possible de construire des éoliennes, parce qu'on n'est pas en zone naturelle protégée, loin des aéroports et des zones de survol militaire, et à plus de 500 mètres des habitations.

Cette zone représente seulement 1% du territoire de la Dordogne, soit presque 10 000 hectares, surtout concentrés dans le massif forestier de la Double et dans le Périgord vert et particulièrement le Nontronnais. Sur 6% du territoire en tout, il serait possible réglementairement d'implanter des éoliennes mais ce serait "très compliqué" selon le préfet et les projets auraient très peu de chance d'aboutir.

Le photovoltaïque a déjà une "dynamique" en Dordogne

La préfecture estime qu'il y a beaucoup plus de potentiel pour le développement du photovoltaïque, et Jean-Sébastien Lamontagne compte "donner un coup de boost" à "une dynamique déjà à l'oeuvre". La Dordogne est le 18e département le plus ensoleillé de France, et il y a déjà 5202 installations photovoltaïques dans le département. La production est passée de 148 gigawattheures en 2020 à 210 gigawattheures en 2021. Pour aller plus loin, l'Etat veut développer l'"agrivoltaïsme", avec des panneaux solaires installés sur des hangars agricoles ou directement sur des surfaces agricoles avec des parcs solaires.

L'autre secteur qui a du potentiel en Périgord, ce sont les méthaniseurs. Ils sont au nombre de 11 aujourd'hui en Dordogne, dont 10 sur des exploitations agricoles et un autre, celui du Breuilh , qui est un méthaniseur industriel. Sept autres sont en projet, tous portés par des agriculteurs. Les méthaniseurs produisent aujourd'hui en Dordogne 23,5 gigawattheure par an, mais les services de l'Etat estiment qu'on pourrait produire 380 gigawattheures par an en valorisant tous les effluents agricoles et les cultures intermédiaires.

"Une phase de concertation s'ouvre jusque fin novembre pour ceux qui voudraient contribuer à la démarche", explique le préfet. Les citoyens peuvent se renseigner en lisant leguide pratique des énergies renouvelables édité par la préfecture et disponible en ligne, puis "réagir" et "alerter" jusqu'au 30 novembre, en écrivant à une adresse mail dédiée : pref-consultationENR@dordogne.gouv.fr.