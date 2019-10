CARTE - Dordogne : voici les sites classés Seveso dans le département

Une semaine après l'incendie à Lubrizol, près de Rouen, voici les sites industriels Seveso, répertoriés par le ministère de la transition écologique et solidaire, car ils stockent ou produisent des matières dangereuses dans le département de la Dordogne.

Dordogne, France

La catastrophe de Lubrizol à Rouen jeudi dernier a mis en lumière les sites industriels où sont stockés et/ou manipulés des matières dangereuses en France. En Dordogne, découvrez où se trouvent les sites classés Seveso par le ministère de la transition écologique et solidaire dans la carte ci-dessous.

Les cinq sites classés Seveso seuil haut (risques majeurs)

Polyrey S.A.S. (usine) : Baneuil

Eurenco SA: Bergerac

Manuco : Bergerac

SAS Brezac Artifices : Le Fleix

SAS Brezac Artifices : Monfaucon (entrepôt)

Les quatre sites classés Seveso seuil bas (risques importants)

Mary Arm : Bergerac

Berkem SAS : Gardonne

Interspray SAS : Neuvic

Aquitab SAS : St-Félix-de-Villadeix

Un site classé Seveso, c'est quoi ?

Un site "Seveso" est un site industriel représentant des risques d'incident majeur, en fonction de la quantité et des types de produits dangereux qu'il accueille. Deux catégories existent : "seuil haut" et "seuil bas". Lorsqu'un site est classé Seveso, il doit y être maintenu un haut niveau de prévention. Des rapports doivent permettre par exemple l'élaboration de Plans de secours en cas de catastrophe. Le site industriel est contrôlé par la DREAL, la direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement. Le nom Seveso vient d'une série de directives européennes prises à la suite d'une catastrophe qui a eu lieu à Seveso, en Italie, en 1976, qui engendra un rejet massif de dioxine dans l'environnement.