CARTE - Érosion du littoral : découvrez les 31 communes de Nouvelle-Aquitaine classées prioritaires

Pour faire face à la menace de l'érosion côtière, le gouvernement publie une liste de 126 communes, jugées prioritaires. Parmi elles, 31 sont situées en Nouvelle-Aquitaine, dans les départements de la Charente-Maritime, la Gironde, les Landes et les Pyrénées-Atlantiques. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la loi Climat et Résilience, adoptée en août dernier par le Parlement. Les mairies de ces villes devront prendre de nouvelles dispositions face à la montée du niveau de la mer et la multiplication des tempêtes et des submersions marines.

Les maires devront réaliser des cartes du risque de recul du littoral à 30 ans et 100 ans, pour servir de base à de nouvelles règles d'aménagement du territoire, allant jusqu'à des interdictions de construire. Des cartographies pour lesquelles l'Etat prévoit un financement de 80%. Mais pour certaines associations, cette première liste de 126 communes est "ridicule par rapport aux 864 communes menacées", alors que les phénomènes d'inondations temporaires des zones côtières sont amenés à augmenter face à la hausse du niveau de la mer provoquée par le réchauffement climatique. En France, 1,5 million d'habitants vivent dans ces zones inondables littorales.

Cliquez ici pour visualiser la carte en pleine page.

Interdictions de construire

Une fois les zones répertoriées, il sera notamment interdit d'effectuer de nouvelles constructions dans les zones exposées à l'horizon de 30 ans, sauf pour l'extension de bâtiments existants ou l'installation de services publics et de nouvelles activités économiques nécessitant la "proximité immédiate" de la mer. Les zones à l'horizon 100 ans restent, quant à elles, constructibles mais avec à terme une obligation de démolition quand la menace se rapprochera.

"Les avancées qui découlent [de l'inscription sur la liste] en restent principalement au niveau du porté à connaissance du risque", estime Vincent Bawedin, chargé de la gestion du trait de côte à la Communauté de communes des Grands Lacs, qui inclut la commune côtière de Biscarosse, dans les Landes. Il s'inquiète du financement de la relocalisation des biens menacés.