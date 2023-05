CARTE - L'autre conséquence de la sécheresse : la multiplication des maisons qui se lézardent au Pays basque

Des dizaines et des dizaines de maisons individuelles fissurées depuis la sécheresse de l'été 2022. C'est la conséquence des sous-sols argileux qui gonflent avec la pluie et se rétractent en l'absence d'eau. Cela provoque des mouvements de terrains, en particulier après des épisodes climatiques intenses. C'est le phénomène du RGA, Retrait Gonflement des Argiles. Et les sous-sols argileux ne manquent pas au Pays basque : une zone particulièrement exposée selon les données du BRGM , le Bureau de recherches géologiques et minières.

Pratiquement l'ensemble du Pays Basque est exposé à un risque "moyen" ou "fort" de Retrait Gonflement des Argiles. - BRGM

Les dégats se multiplient sur les maisons individuelles construites ces 40 dernières années, confirment les entreprises du BTP. Elles sont de plus en plus sollicitées pour des réparations possibles, mais très coûteuses. Nicolas Harispure de la société Oyhamburu à St Palais. « On est de plus en plus sollicités, en raison du réchauffement climatique. On voit bien que les problèmes existent. Le phénomène de retrait et de gonflement vient fatiguer les fondations qui peuvent aller, du coup, jusqu'à la rupture, par des fissures dans les angles des bâtiments et même plus sur les doublages, les cloisons, les plafonds, sur les dallages et même les réseaux. C'est réparable, notamment par des reprises en sous-œuvre du bâtiment. Il s'agit de faire des micro-pieux aux pieds des fondations existantes pour soutenir le bâtiment et lui recréer des fondations. Donc ça, c'est très coûteux, c'est de l'ordre de 40 à 50.000 €. Après, il y a des moyens de prévention : on vient faire un drainage au pied des murs des bâtiments, comme ça, ça permet de limiter la variation d'hygrométrie dans les argiles. Limiter aussi l'installation de végétation, d'arbres à côté des habitations. Ca va permettre d'éviter l'été ce phénomène de dislocation des argiles. »

Des dizaines de milliers d'euros sont engagés pour chaque maison. La multiplication des cas atteint des sommes astronomiques, que les assurances rechignent à prendre en charge. C'est le sens de la p roposition de loi écologiste adopté e en première lecture à l'Assemblée nationale en avril dernier. Le texte est à présent à l'étude au Sénat.

Une centaine de maisons affectées sur Mouguerre et St Pierre d'Irube

Pour une meilleure prise en charge, des maires du Pays Basque ont sollicité le gouvernement pour demander le classement de leur commune en état de catastrophe naturelle. Ainsi à Saint-Pierre-d'Irube, en moyenne, trois à quatre maisons fissurées sont signalées chaque année mais suite à la sécheresse de l'été dernier, il y en a eu une trentaine. A Mouguerre, leur nombre est passé à 80.

C'est devenu un calvaire pour les époux Inçaurgarat à Urt. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Et même dans ce cas, se faire indemniser peut se transformer en véritable cauchemar. C'est ce qui s'est passé pour Rose-Marie et Dominique Inaçaurgarat. Cette aide à domicile et mécanicien ont fait construire leur maison, chemin de l'argile (!!), à Urt au milieu des années 90. Les premières fissures sont apparues en 2003, et se sont fortement accentuées après la sécheresse de 2005: « Ça a été la façade, la cuisine, le carrelage, qui glissait, qui se fissurait, les cloisons qui se fendent. Cela a été une grosse panique. Avec trois jeunes enfants, une maison à payer, un avocat et tous les frais qui vont avec... donc on s'est accroché. Et puis, finalement, on a fini par gagner l'affaire. Ils ont mis 35 pieux autour de la maison, on a des micropieux dedans, on achète ce qu'il nous faut au fur et à mesure. On a touché des indemnités parce que finalement, moi, j'y ai laissé la santé, et là, on est en train, petit à petit, de refaire notre maison. Ça a été très, très dur. »

Il leur a fallu 13 ans de procédures pour réussir à se faire financer les travaux de réparation par leur assurance. Il y en a eu pour plus de 85.000 euros.

Les zones à risques sont notamment situées le long de la rive gauche de l'Adour, comme ici à Urt. © Radio France - Iban Etxezaharreta

Les réparations concernent moins les constructions nouvelles. En effet, depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi ELAN , l'étude géo-technique préalable des sols est devenue obligatoire pour toutes nouvelles maisons, dans les zones à risque "moyen" ou "fort". C'est pratiquement l'ensemble du Pays Basque donc. Et les années qui viennent ne devraient pas arranger la situation puisque des épisodes climatiques toujours plus intenses annoncés.