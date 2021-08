Le point sur les incendies dans le sud de la France ce mardi soir

Les pompiers sont sur tous les fronts ce mardi 17 août pour lutter contre plusieurs incendies dans le sud de la France. Ils se concentrent dans trois grandes zones : dans l'arrière-pays tropézien (Var), près de Narbonne (Aude) et à Beaumes-de-Venise (Vaucluse). France Bleu fait le point.

Le sud de la France est en proie à de violents incendies ce mardi 17 août, plus de 1.700 pompiers sont mobilisés pour lutter contre les flammes. Ils interviennent dans trois points chauds : l'arrière-pays tropézien, dans le Var, autour de Bizanet et Durban, près de Narbonne, dans l'Aude, et enfin à Beaumes-de-Venise, en Vaucluse.

Un brasier dévastateur dans le Var

Le principal incendie se trouve dans le Var, le massif des Maures est en proie aux flammes depuis lundi 16 août. Il s'est déclaré en bordure de l'autoroute A57. C'est le plus gros feu de forêt qui frappe le département en vingt ans. Ce mardi soir, le feu a déjà ravagé 6.000 hectares de végétation, la moitié de la réserve naturelle de la plaine est détruite. Plus de 750 pompiers sont mobilisés, selon France Bleu Provence, 120 gendarmes déployés. Des centaines d'habitations sont détruites, entre 7.000 et 10.000 personnes ont été évacuées.

"Le pire a été évité, mais la bataille continue : le feu n'est pas fixé et stabilisé, les prochaines heures seront particulièrement décisives", a déclaré le président de la République Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place en fin d'après-midi avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

Plusieurs incendies toujours en cours dans l'Aude

Dans l'Aude, ce sont près de 570 pompiers qui sont déployés pour lutter contre les incendies. Deux d'entre eux se sont déclarés lundi soir. Le premier se trouve à Durban, dans les Corbières, au sud de Narbonne, et a ravagé 20 hectares de végétation. Il a été maîtrisé ce mardi par 250 soldats du feu, selon la préfecture.

Le deuxième se situe à l'est de Narbonne, à Bizanet. 320 pompiers sont présents pour tenter de venir à bout des flammes, qui ont déjà ravagé 60 hectares ce mardi soir. D'après les autorités, cinq pompiers ont été blessés, dont un gravement, au cours des deux interventions.

Ce mardi soir, la préfecture a annoncé qu'un autre départ de feu a été constaté à Peyriac-de-Mer, entre Bizanet et Durban.

Le feu en Vaucluse considéré comme circonscrit mais pas fixé

En Vaucluse, l'incendie s'est déclaré ce mardi 17 août vers 2h du matin sur la commune de Beaumes-de-Venise. Ce mardi soir, il est considéré comme circonscrit mais il est loin d'être fixé et 405 pompiers restent sur place. Les risques de reprise ne sont pas exclus. D'après France Bleu Vaucluse, 150 personnes ont été évacuées, 208 hectares brûlés. Six pompiers ont été blessés, victimes de coup de chaleur. Deux véhicules légers ont brûlé.