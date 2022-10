CARTE - où et quand sera mise en place la collecte de déchets alimentaires dans l'Eurométropole ?

L'Eurométropole va généraliser les bornes de collecte de déchets alimentaires. Plus de 1.800 bornes seront installées d'ici 2025 partout dans l'agglomération et dans Strasbourg. Objectif : réduire de moitié le contenu des poubelles bleues. Les déchets seront transformés en gaz naturel et en compost