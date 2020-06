Il garantit une eau de qualité et des sites propres pour se baigner : le label Pavillon Bleu dévoile ce mardi sa sélection 2020. En Poitou-Charentes, 14 plages et un port sont labellisés cette année. A noter, l'entrée dans la palmarès d'une plage de la Vienne.

CARTE - Pavillon Bleu 2020 : 14 plages et un port labellisés en Poitou-Charentes

A l'approche des vacances, c'est un label qui rassure les baigneurs ! Le Pavillon Bleu est décerné ce mardi à 401 plages et 106 ports de plaisance français. En Poitou-Charentes, 14 plages et un port sont concernés, c'est mieux que l'an dernier. Si la Charente et les Deux-Sèvres n'enregistrent aucun site labellisé, la Vienne décroche le précieux label pour une de ses plages, celle du parc de Saint-Cyr.

Ce label de tourisme durable est remis chaque année aux communes et aux ports "qui mettent en oeuvre, de manière permanente, une politique de développement du tourisme respectueuse de l’environnement et des humains". Quatre critères sont pris en compte : la gestion de l'eau, la gestion du site (accessibilité aux personnes à mobilité réduite, interdiction des animaux), la gestion des déchets (mise en place du tri sélectif) et l'éducation à l'environnement (la sensibilisation du public aux questions environnementales).

Une commune labellisée dans la Vienne

Dans la Vienne, c'est une nouveauté : une plage du département entre dans le palmarès 2020. Il s'agit de celle du parc de Saint-Cyr, à Beaumont-Saint-Cyr.

13 plages et un port de Charente-Maritime labellisés

En Charente-Maritime, pas de changement dans le palmarès 2020 du Pavillon Bleu. 13 plages et un port conservent leur label. Voici la liste :

La Rochelle : Chef de Baie, La Concurrence, Les Minimes

Le-Bois-Plage-en-Ré : Gros-Jonc, Les Gollandières (bidon V)

Le-Grand-Village-Plage : Plage de la Giraudière

Royan : Le Chay

Saint-Georges-d’Oléron : Plage de Boyardville, Plage de La Gautrelle, Plage de Plaisance, Plage des Sables Vignier

Saint-Trojan-les-Bains : La grande plage, Gatseau

Le port de Saint-Denis d’Oléron