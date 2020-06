CARTE - Pavillon Bleu 2020 : cinq plages distinguées en Limousin, le lac d'Egletons perd son label

À l'approche de l'été et alors que les loisirs et activités d’extérieur reprennent peu à peu, le label Pavillon Bleu dévoile ce mardi son palmarès des plages et ports 2020. Pour ses 35 ans d'existence, le label a distingué 401 plages dans 188 communes et 106 ports de plaisance dont 17 nouveaux sites.

En Limousin, un site a perdu son Pavillon Bleu, le lac d'Egletons, mais cinq plages restent labellisées. Il s'agit du lac de Saint-Hilaire-les-Places pour la Haute-Vienne. En Corrèze, quatre sites sont encore distingués cette année : le lac de Séchemailles à Ambrugeat-Meymac, le plan d’eau de Masseret-Lamongerie, la plage de Neuvic-d'Ussel et la plage des Bariousses à Treignac.

Le Pavillon Bleu prend en compte plusieurs critères : la qualité de l'eau de baignade bien sûr, mais aussi la gestion de l'eau et des déchets du site, la propreté des plages, une politique de prévention et de limitation des algues vertes, l'éducation à l'environnement ou encore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

La carte des plage labellisées en Limousin