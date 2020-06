CARTE - Pavillon Bleu 2020 : quatre plages labellisées en Centre-Val de Loire

À l'approche de l'été et alors que les loisirs et activités d’extérieur reprennent peu à peu, le label Pavillon Bleu dévoile ce mardi son palmarès des plages et ports 2020. Pour ses 35 ans d'existence, le label a distingué 401 plages dans 188 communes et 106 ports de plaisance dont 17 nouveaux sites.

En Centre-Val de Loire, le Pavillon Bleu va donc flotter cette année au-dessus de quatre plages : celle de Chambon à Eguzon-Chantôme dans l'Indre, la plage de la base de loisirs plan d’eau de Villiers-sur-Loir dans le Loir-et-Cher et la plage de Châlette à Châlette-sur-Loing dans le Loiret, ce site fait d'ailleurs son entrée dans le label cette année. Le dernier site labellisé est celui de la baignade des Bretonnières à Joué-les-Tours en Indre-et-Loire mais cette plage ne sera pas ouverte cet été, en effet, la ville n'aura pas eu le temps de mettre en places les mesures barrière, ni les aménagements nécessaires d'ici là.

Le Pavillon Bleu prend en compte plusieurs critères : la qualité de l'eau de baignade bien sûr, mais aussi la gestion de l'eau et des déchets du site, la propreté des plages, une politique de prévention et de limitation des algues vertes, l'éducation à l'environnement ou encore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

La carte des plages labellisées en Centre-Val de Loire