CARTE - Pavillon Bleu 2021 : 32 plages et dix ports labellisés en Bretagne

Il garantit une eau de qualité et des sites propres pour se baigner : le label Pavillon Bleu dévoile ce jeudi sa sélection 2021. En Bretagne, 32 plages et dix ports l'obtiennent cette année. A noter l'arrivée dans la liste de deux plages dans le Finistère, à Audierne et au Conquet.

A l'approche des vacances, c'est un label qui rassure les baigneurs ! Le Pavillon Bleu est décerné ce jeudi à 410 plages et 115 ports de plaisance français. En Bretagne, 32 plages et dix ports sont concernés, contre 35 plages l'an dernier. Deux nouvelles plages du Finistère obtiennent leur Pavillon Bleu : la plage de Trescadec à Audierne et la plage des Blancs Sablons au Conquet.

Ce label de tourisme durable est remis chaque année aux communes et aux ports "qui mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de développement du tourisme respectueuse de l’environnement et des humains". Quatre critères sont pris en compte : la gestion de l'eau responsable, l'environnement général (sécurisé, éthique et durable), la gestion des déchets (mise en place du tri sélectif) et l'éducation à l'environnement (la sensibilisation du public aux questions environnementales).

Trois plages et trois ports labellisées dans les Côtes d'Armor

Trois plages et trois ports conservent leur Pavillon Bleu dans les Côtes d'Armor :

Plouha : Bréhec Plage - Vieux-Bréhec, Pors Moguer

: Bréhec Plage - Vieux-Bréhec, Pors Moguer Trévou-Tréguignec : Trestel

: Trestel Le port de plaisance de Paimpol

Saint-Quay Port d'Armor

Le port de plaisance de Binic

19 plages et deux ports labellisées dans le Finistère

Dans le Finistère, deux nouvelles plages se voient attribuer leur Pavillon Bleu cette année : la plage de Trescadec à Audierne et la plage des Blancs Sablons au Conquet. Mais deux communes perdent le célèbre label : Névez et Plougasnou.

Au total, 19 plages et deux ports sont labellisées dans le département :

Audierne : plage de Trescadec

: plage de Trescadec Clohars-Carnoët : Bellangenet, Grands Sables, plage du Kérou

: Bellangenet, Grands Sables, plage du Kérou Fouesnant-les Glénan : Kerler, Maner Coat Clevarec, Kerambigorn, Cap-Coz, Glénan Saint-Nicolas

: Kerler, Maner Coat Clevarec, Kerambigorn, Cap-Coz, Glénan Saint-Nicolas Le Conquet : Pors Liogan, Portez, Blancs Sablons

: Pors Liogan, Portez, Blancs Sablons Moëlan-sur-Mer : Kerfany, Trénez

: Kerfany, Trénez Plouhinec : Gwendrez, Mesperleuc

: Gwendrez, Mesperleuc Pouldreuzic : Penhors

: Penhors Roscoff : Saint-Luc (Roc'h-Kroum)

: Saint-Luc (Roc'h-Kroum) Saint-Pol-de-Léon : Sainte-Anne

: Sainte-Anne Port de plaisance de Douarnenez

Port de plaisance de Morgat

Trois lieux labellisés en Ille-et-Vilaine

Deux plages et un lac conservent leur Pavillon Bleu en Ille-et-Vilaine :

Iffendic : Lac de Trémelin

: Lac de Trémelin Saint-Briac-sur-Mer : La Salinette, Port Hue

Sept plages et cinq ports labellisées dans le Morbihan

Dans le Morbihan, sept plages et cinq ports conservent leur Pavillon Bleu :