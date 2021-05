CARTE - Pavillon Bleu 2021 : 45 plages et 3 ports labellisés en Pays de la Loire

A l'approche des vacances, c'est un label qui rassure les baigneurs ! Le Pavillon Bleu a été dévoilé ce jeudi par la ministre de la Mer. Pour l'occasion, Annick Girardin s'est rendu en Loire-Atlantique à Saint-Michel-Chef-Chef, sur la grande plage de Tharon. La commune peut arborer cette année le drapeau Pavillon Bleu 2021.

Développé par l’association TERAGIR, ce label qui participe activement à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD), valorise chaque année les communes (plages) et les ports de plaisance qui mènent une politique de développement touristique durable.

Une nouvelle fois, le Pavillon Bleu présente un palmarès record avec 525 sites labellisés en France dont 410 plages réparties sur 196 communes et 115 ports de plaisance.

Le Pavillon Bleu prend en compte plusieurs critères : la qualité de l'eau de baignade, la gestion des déchets du site, la propreté des plages, l'éducation à l'environnement mais également l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Au moins une des plages de la commune concernée doit avoir un accès aménagé pour que le label puisse être décerné.

Les 45 plages et les trois ports labellisés en Pays de la Loire

29 plages en Loire-Atltantique

. La Baule Escoublac, Face à l’Avenue du Général de Gaulle, Face à l’Avenue de la Grande Dune, Face à l’Esplanade Benoît

. La Bernerie-en Retz, Plan d’eau Maurice Giros

. La Turballe, Les Bretons 1, Pen Bron (V.V.F), Ker Élisabeth

. Le Pouliguen, Le Nau

. Plessé, Etang de Buhel

. Pornic , Birochère, L’étang, La Noeveillard, Le Porteau

. Pornichet, Bonne Source, Sainte-Marguerite, Les Libraires

. Préfailles, L’Anse du Sud, Port Meleu, Grande Plage

. Saint-Brevin-les-Pins, Plage de l’Ermitage, Plage des Rochelets, Plage de l’Océan

. Saint-Michel-Chef-Chef, Plage de Gohaud, La grande plage de Tharon, Plage du Redois

. Saint-Philbert-de-Grand-Lieu, Plage du parc de la boulogne

. Saint-Nazaire , Plage de M. Hulot, Plage de la Courance, Plage des Jaunais

Trois plages en Sarthe

. Arnage, Plage Gèmerie

. La Flèche, Plage de La Monnerie

. Spay, Domaine du Houssay

Treize plages en Vendée

. La Faute-sur-Mer , Grand’Plage, Plage de la Barrique

. La Tranche-sur-Mer, La Terrière, Les Generelles, plage centrale, La Grière, Sainte Anne, La Porte des Iles, Corps de garde

. Longeville-sur-Mer, Le Petit Rocher, Les Conches

. Talmont-SaintHilaire, Le Veillon

. Xanton-Chassenon, Lac d’Albert.

Du mobilier urbain créé à partir de mégots

Le label Pavillon Bleu salue l'initiative de plusieurs communes de Loire-Atlantique, notamment celle de La Baule pour la revalorisation des déchets et limiter les pollutions. 137.000 mégots sont jetés au sol par seconde dans le monde. Un seul mégot de cigarette pollue 500 litres d’eau, Il faut 10 à 15 ans pour qu'il soit détruit. Mais il reste des nanoparticules de plastiques. Pour tenter de lutter contre cette pollution qui défigure la nature, notamment les plages, la commune de La Baule-Escoublac et 15 communes de Cap Atlantique collectent et recyclent ces mégots grâce à la mise en place de 50 mégotiers fixes. 20 mégotiers mobiles supplémentaires seront installés pour les manifestations à venir dans la commune. L’objectif est d’inciter les vacanciers à ne plus jeter leurs mégots par terre.

115 ports de plaisance sont labellisés en France en 2021. Ils sont trois en Pays de la Loire.

Un port en Loire-Atlantique

. Port La Baule, Le Pouliguen

Deux ports en Vendée

. Port de Plaisance de Bourgenay

. Port de plaisance de l’île d’Yeu