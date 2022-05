CARTE - Pavillon Bleu 2022 : 48 plages et trois ports labellisés en Pays de la Loire

Il garantit une eau de qualité et des sites propres pour se baigner : le label Pavillon Bleu dévoile ce mardi sa sélection 2022. En Pays de la Loire, 48 plages et trois ports l'obtiennent cette année. Découvrez le palmarès dans le détail.

A l'approche des vacances, c'est un label qui rassure les baigneurs ! Le Pavillon Bleu est décerné ce mardi à 419 plages et 117 ports de plaisance en France. En Pays de la Loire, 48 plages et trois ports sont concernés. Quatre nouvelles plages sont labellisées cette année dans la région, une en Loire-Atlantique et trois en Vendée.

Ce label de tourisme durable est remis chaque année aux communes et aux ports "qui mettent en œuvre, de manière permanente, une politique de développement du tourisme respectueuse de l’environnement et des humains". Quatre critères sont pris en compte : la gestion de l'eau responsable, l'environnement général (sécurisé, éthique et durable), la gestion des déchets (mise en place du tri sélectif) et l'éducation à l'environnement (la sensibilisation du public aux questions environnementales).

30 plages et un port labellisés en Loire-Atlantique

En Loire-Atlantique, la plage de la Source à Pornic décroche son label cette année. Au total, 30 plages et un port obtiennent leur Pavillon Bleu dans le département :

La Baule Escoublac : Face à l’Avenue du Général de Gaulle, Face à l’Avenue de la Grande Dune, Face à l’Esplanade Benoît

: Face à l’Avenue du Général de Gaulle, Face à l’Avenue de la Grande Dune, Face à l’Esplanade Benoît La Bernerie-en Retz : Plan d’eau Maurice Giros

: Plan d’eau Maurice Giros La Turballe : Les Bretons 1, Pen Bron (V.V.F), Ker Élisabeth

: Les Bretons 1, Pen Bron (V.V.F), Ker Élisabeth Le Pouliguen : Le Nau

: Le Nau Plessé : Etang de Buhel

: Etang de Buhel Pornic : Birochère, L’étang, La Noeveillard, Le Porteau, La Source

: Birochère, L’étang, La Noeveillard, Le Porteau, La Source Pornichet : Bonne Source, Sainte-Marguerite, Les Libraires

: Bonne Source, Sainte-Marguerite, Les Libraires Préfailles : L’Anse du Sud, Port Meleu, Grande Plage

: L’Anse du Sud, Port Meleu, Grande Plage Saint-Brévin-les-Pins : Plage de l’Ermitage, Plage des Rochelets, Plage de l’Océan

: Plage de l’Ermitage, Plage des Rochelets, Plage de l’Océan Saint-Michel-Chef-Chef : Plage de Gohaud, La grande plage de Tharon, Plage du Redois

: Plage de Gohaud, La grande plage de Tharon, Plage du Redois Saint-Philbert-de-Grand-Lieu : Plage du parc de la boulogne

: Plage du parc de la boulogne Saint-Nazaire : Plage de M. Hulot, Plage de la Courance, Plage des Jaunais

: Plage de M. Hulot, Plage de la Courance, Plage des Jaunais Port La Baule-Le Pouliguen

16 plages et deux ports labellisés en Vendée

En Vendée, trois nouvelles plages vont pouvoir afficher le Pavillon Bleu cette année : Boisvinet et La Mine à Jard-sur-Mer, la Plage centrale de Notre-Dame-de-Monts.

Au total, 16 plages et deux ports sont labellisés dans le département :

La Faute-sur-Mer : Grand’Plage, Plage de la Barrique

: Grand’Plage, Plage de la Barrique Jard-sur-Mer : Boisvinet, La Mine

: Boisvinet, La Mine La Tranche-sur-Mer : La Terrière, Les Generelles, plage centrale, La Grière, Sainte Anne, La Porte des Iles, Corps de garde

: La Terrière, Les Generelles, plage centrale, La Grière, Sainte Anne, La Porte des Iles, Corps de garde Longeville-sur-Mer : Le Petit Rocher, Les Conches

: Le Petit Rocher, Les Conches Notre-Dame-de-Monts : Plage centrale

: Plage centrale Talmont-Saint-Hilaire : Le Veillon

: Le Veillon Xanton-Chassenon : Lac d’Albert

: Lac d’Albert Port de Plaisance de Bourgenay

Port de plaisance de l’île d’Yeu

Deux sites labellisés en Sarthe

En Sarthe, la plage de la Gèmerie à Arnage perd son label cette année. Mais deux sites conservent tout de même leur Pavillon Bleu dans le département :

La Flèche : Plage de La Monnerie

: Plage de La Monnerie Spay : Domaine du Houssay

Pour la troisième année consécutive, le Pavillon Bleu remet le Prix Thomas Joly pour la biodiversité à une commune et un port de plaisance pour leur initiative en faveur de la préservation et de la restauration de la biodiversité. Parmi les deux lauréats du Prix Thomas Joly pour la biodiversité 2022, on retrouve la ville de La Flèche, pour la création d’îlots sur le Lac des Oiseaux pour favoriser la nidification et le refuge d’oiseaux migrateurs.