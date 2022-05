CARTE - Pavillon Bleu 2022 : les 110 plages et les 22 ports labellisés en Occitanie

Le palmarès 2022 des Pavillons bleus a été dévoilé ce mardi : 419 plages et 117 ports de plaisance sont labellisés en France pour la qualité de l'eau et la bonne gestion des déchets. Avec 110 plages et 22 ports de plaisance, l'Occitanie est la région comptant le plus de sites distingués.