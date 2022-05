Carte - Pavillon Bleu 2022 : trois plages et un port de plaisance distingués en Centre-Val de Loire

Le label Pavillon Bleu dévoile ce mercredi son palmarès des plages et ports 2022. Au total le fameux Pavillon est décerné à 536 sites, dont 419 plages réparties sur 197 communes et 117 ports de plaisance. Et 36 nouveaux sites font leur entrée dans le palmarès cette année, 27 nouvelles plages et neuf nouveaux ports de plaisance.

En Centre-Val de Loire, on compte toujours trois plages labellisées Pavillon Bleu en 2022 : celle de Chambon à Eguzon-Chantôme dans l'Indre, la plage de la base de loisirs plan d’eau de Villiers-sur-Loir dans le Loir-et-Cher et la plage de Châlette à Châlette-sur-Loing dans le Loiret.

Parmi les ports de plaisance, celui de la base fluviale des Près Gris à Briare dans le Loiret retrouve le Pavillon Bleu qu'il avait déjà décroché entre 2008 et 202.

Le Pavillon Bleu prend en compte plusieurs critères : la qualité de l'eau de baignade bien sûr, mais aussi la gestion de l'eau et des déchets du site, la propreté des plages, une politique de prévention et de limitation des algues vertes, l'éducation à l'environnement ou encore l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

La carte des plages labellisées en Centre-Val de Loire

