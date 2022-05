CARTE - Pavillon bleu : 94 plages et 29 ports de PACA labellisés en 2022

Le palmarès 2022 des Pavillons bleus a été dévoilé ce mardi. En PACA, 94 plages et 29 ports de plaisance sont labellisés pour leur eau propre et leurs déchets bien gérés. Découvrez les communes concernées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Le palmarès 2022 du label Pavillon bleu distingue cette année 94 plages et 29 ports de plaisance en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Cinq nouvelles plages ont été distinguées cette année : trois dans les Alpes-Maritimes, une dans les Bouches-du-Rhône et une dans le Var. Aucun nouveau port de plaisance de PACA ne reçoit le label cette année. Le palmarès des Pavillons Bleus récompense, chaque année, les collectivités et ports de plaisance qui misent sur la qualité de l'eau et la gestion des déchets.

Dans le classement régional en nombre de sites labellisés (plages et ports de plaisance), la PACA arrive en seconde position, après l'Occitanie qui compte 110 plages et 22 ports de plaisance labellisés.

Le label Pavillon bleu a été crée il y a 37 ans pour promouvoir un développement touristique durable dans le respect de l’environnement et socialement responsable. Le drapeau bleu symbolise l'engagement pour le développement durable et la protection de l'environnement. Les critères d’obtention du label sont révisés d’une année sur l’autre.

* en gras, les nouvelles plages labellisées et les nouveaux ports labellisés.

Les 94 plages labellisées dans 30 communes de PACA

En France, 27 nouvelles plages obtiennent le label Pavillon bleu en 2022, dont cinq en PACA : trois dans les Alpes-Maritimes, une dans les Bouches-du-Rhône et une dans le Var.

Alpes-de-Haute-Provence (1)

Ubaye Serre-Ponçon : Plage de Saint Vincent les forts

Hautes-Alpes (8)

Chorges : Plage de la baie Saint-Michel, Plage des Trémouilles

Crots : Plage de Chanterenne

Embrun : plan d'eau plage

Rousset : Bois Vieux

Le Sauze du lac : Port Saint Pierre (plage)

Savines le Lac : Plage de la Combette, Savin'Plage

Alpes-Maritimes (20)

Antibes : Antibes-les-Pins Est , Antibes-les-Pins Ouest, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Fort Carré, Les Groules, Marineland

, Antibes-les-Pins Ouest, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Fort Carré, Les Groules, Marineland Cannes : Chantiers navals, Trou (Roubine), Font de Veyre, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Rochers de la Bocca, Riou (Plage de la Nadine), Saint Georges, Sud Aviation

Nice : Bluebeach, Castel, Forum, Saint Hélène

Bouches-du-Rhône (8)

Berre l'Etang : Plage de Champigny - quartier des Merveilles

Cassis : Plage de la Grande Mer, Plage du Bestouan

Fos sur Mer : Cavaou, Grande Plage

Port de Bouc : Bottai

Saint Chamas : plage des cabassons

Sausset-les-Pins : Corniche

Var (57)

Bandol : Plage du Grand Vallat, Plage du Casino, Plage Centrale, Plage Renécros

Hyères : Ayguade, Almanarre Nord, La Bergerie, Les Salins

La Croix-Valmer : Gigaro, La Douane Le Débarquement

La Londe-les-Maures : L'Argentière, Miramar, Tamaris

La Seyne-sur-Mer : Sablettes centre, Sablettes Est

Le Lavandou : Aiguebelle, Anglade, Cavalière, la Fossette, Lavandou ville, Pramousquier, Saint Clair

Le Pradet : Les Bonnettes, La Garonne, Le Pin de Galle , Le Monaco, Les Oursinières

, Le Monaco, Les Oursinières Rayol-Canadel-sur-Mer : plage Canadel, plage Pramousquier Est, Rayol

Roquebrune-sur-Argens : Gaillarde, San Peire

Saint-Mandrier-sur-Mer : La Coudoulière, La Vieille, Le Canon, Touring

Sainte-Maxime : Centre-ville, Garonnette , La Croisette, La Nartelle

Saint-Raphaël : Agay, Anthéor, Baumette, Boulouris, Camp Long, Dramont, Péguière, Pourousset, Veillat

Six-Fours-les-Plages : Bonnegrace Kennedy, Bonnegrace Centre poste de secours, La Coudouliere, Le Cros, Les Roches Brunes

Toulon : Plage de la Source, Plage du Lido, Plage Mistral

Les 29 ports labellisés en PACA

Cette année, neuf nouveaux ports de plaisance français entrent dans le palmarès, aucun en PACA. Il y en a même trois de moins qu'en 2021 en Provence-Alpes-Côte d'Azur : le port du Croûton, le port de Saint-Jean-Cap-Ferrat et le port de Plaisance de Bandol sortent du palmares 2022.

Alpes-Maritimes (7)

Port Camille Rayon du Golfe Juan

Port de Garavan

Port de La Napoule

Port de Marina Baie des Anges

Port de plaisance de Cap d'Ail

Port Pierre Canto

Vieux Port de Menton

Bouches-du-Rhône (7)

Calanque de Port Miou

CNTL de Marseille

Port de Plaisance Claude Rossi - Pointe Saint Gervais

Port de Plaisance de Port de Bouc

Port de Plaisance de Port St Louis du Rhône

Port Départemental de Cassis

Société Nautique de Marseille

Var (15)

Nouveau Port des Lecques

Port de Bormes les Mimosas

Port de La Coudoulière

Port de la Madrague

Port de Plaisance de Santa Lucia

Port de Plaisance des Marines de Cogolin

Port de Plaisance Saint-Pierre des Embiez

Port de Sainte Maxime

Port du Lavandou

Port Fréjus

Port Saint Pierre de Hyères les Palmiers

Port San Peïre des Issambres

Ports de La Londe

Saint-Raphaël Vieux Port

Vieux Port des Lecques de Saint-Cyr-sur-Mer

Au niveau national, le label Pavillon Bleu 2022 est décerné à 536 sites, dont 419 plages réparties sur 197 communes et 117 ports de plaisance. Cette année, 36 nouveaux sites font leur entrée dans le palmarès.