CARTE - Quelle est la qualité des eaux de baignade en Centre-Val de Loire ?

L'étude de la qualité des eaux de baignade en Centre-Val de Loire est une étude publiée traditionnellement juste avant l'été par l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire. Ce vendredi, elle dévoile la liste des 43 sites de baignade ouverts au public et contrôlés dans la région en 2021, un site de moins qu'en 2020. On trouve plus précisément six sites dans le Cher, 14 dans l'Indre, huit en Indre-et-Loire, cinq dans le Loir-et-Cher et sept dans le Loiret. Ces points de baignades représentent environ 3 % des 1.300 points de surveillance en eau douce recensés en 2021 au plan national et dont le bilan est consultable ici.

33 lieux de baignade ont une qualité excellente

En 2022, 40 points de baignades ouverts au public seront contrôlés par l'ARS Centre-Val de Loire, tout au long et à l'issue de la saison estivale 2022. Les résultats des analyses effectuées sont consultables en ligne sur un site internet dédié. Selon le classement de l'ARS, la qualité de l’eau de la baignade est classée est quatre catégories : excellente qualité, bonne qualité, qualité suffisante, qualité insuffisante.

Selon le classement de l'ARS, 33 sites de baignade ont une excellente qualité de l'eau, quatre sont de bonne qualité, une seule eau de baignade est jugée insuffisante, la baignade du Vivier, au Pêchereau dans l'Indre, près d'Argenton-sur-Creuse, comme en 2020.

Les sites de baignade testés en Centre-Val de Loire

Cher

Argent-sur-Sauldre - Étang du puits : qualité excellente

- Étang du puits : Bessais-le-Fromental - Étang de Goule : qualité excellente

- Étang de Goule : Bourges - Lac d’Auron : qualité excellente

- Lac d’Auron : La Guerche-Sur-l'Aubois - Etang de Robinson : qualité excellente

- Etang de Robinson : Henrichemont - Etang du petit bois : qualité excellente

- Etang du petit bois : Sidiailles - Plan d’eau de la pointe du Carroir : qualité excellente

Indre

Baraize - Montcocu : qualité excellente

- Montcocu : Ceaulmont - Moulin de Chenet : qualité suffisante

- Moulin de Chenet : Chaillac - Roche Gaudon : qualité excellente

Roche Gaudon : Châteauroux - Belle Isle : qualité excellente

- Belle Isle : Cuzion - Bonnu : qualité excellente

- Bonnu : Eguzon-Chantome - Chambon : qualité excellente

- Chambon : Le Menoux - Bourgoin : bonne qualité

Bourgoin : Le Pêchereau - Le Vivier : qualité insuffisante

- Le Vivier : Lurais - La Creuse : bonne qualité

- La Creuse : Mézières-en-Brenne - Bellebouche : qualité excellente

- Bellebouche : Pouligny-Notre-Dame - Plan d’eau Ligny : qualité excellente

Plan d’eau Ligny : Saint-Genou - Plan d’eau : qualité excellente

- Plan d’eau : Saint-Plantaire - Fougères B : qualité excellente

- Fougères B : Villentrois - La planche Baron : Baignade fermée

Indre-et-Loire

Barrou - Bout du pont : qualité suffisante

- Bout du pont : Bléré - Baignade de Bléré : bonne qualité

- Baignade de Bléré : Bourgueil - Parc Capitaine : qualité excellente

- Parc Capitaine : Château-la-Vallière - Val joyeux : qualité excellente

- Val joyeux : Chemillé-sur-Indrois - Plan d’eau : qualité excellente

- Plan d’eau : Hommes - Les pièces de la plaine : qualité excellente

- Les pièces de la plaine : Monnaie - Plan d’eau de l’arche : qualité excellente

- Plan d’eau de l’arche : Sainte-Catherine-de-Fierbois - Parc de Fierbois : qualité excellente

Loir-et-Cher

Faverolles-sur-Cher - Parc plage Montrichard : qualité excellente

- Parc plage Montrichard : Morée - Étang de la varenne : qualité excellente

- Étang de la varenne : Nouan-le-Fuzelier - Domaine de Chales : nouvelle baignade

- Domaine de Chales : Pierrefitte-sur-Sauldre - Camping parc : qualité excellente

- Camping parc : Villiers-sur-Loir - Étang intercommunal : qualité excellente

Loiret