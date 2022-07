CARTE - Quelle est la qualité des sites de baignade en Isère ?

Les eaux du lac de Paladru, en Isère, ont été testées et déclarées d'excellente qualité cette année encore.

Dans la plupart des lieux de baignades en Isère, l'eau est d'excellente qualité, selon les derniers prélèvements révélés par le ministère de la Santé et l'Agence de l'eau. Seul un site de baignade a une eau de qualité "insuffisante", dans les Chambarans.

CARTE - Découvrez tous les sites de baignade dont la qualité de l'eau est surveillée en Isère

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Légende - 🔵 Bleu, eau de "qualité excellente". 🔴 Rouge, eau de "qualité insuffisante".

En Isère, sur la carte des sites de baignade du ministère de la Santé, parmi les 19 sites qui ont fait l’objet de prélèvements, seul un site ne coche pas les cases. Il s'agit du lac de Roybon, dans les Chambarans, la qualité de l'eau y est jugée "insuffisante" et la baignade n'y est pas conseillée. C'était déjà le cas l'an dernier, en 2021.

Notons aussi que la base de loisirs du Moulin, à Meyrieu-les-Étangs, ne figure pas parmi les lieux surveillés en 2022 et n'apparaît donc pas sur cette carte. En effet, elle est en travaux depuis des années et devrait rouvrir en 2024 avec un nouveau camping. Il n'est pas sûr, en revanche, que l'étang redevienne accessible à la baignade. Lors de la dernière réunion de la communauté de communes Bièvre Isère, en mai dernier, la réponse s'orientait plutôt vers un non.

S'y retrouver dans les labels

La qualité des eaux de baignade est vérifiée chaque année par le ministère de la Santé. Les eaux sont prélevées et analysées à plusieurs reprises, surtout pendant la saison estivale. Attention, il ne s'agit pas du même indicateur que la qualité écologique de la rivière, ni que le label des plages "Pavillon Bleu".

Le bon état écologique d'une rivière détermine si la faune et la flore sont respectés et en bonne santé. Ceci est vérifié par l'Agence de l'eau, qui précise que "le bon état écologique d'une rivière ne signifie par que l'on peut s'y baigner car les qualités des eaux de baignade inclut des critères sanitaires (présence de bactéries etc..).".

Quant au label Pavillon Bleu, il valorise "les communes et les ports de plaisance qui mènent de façon permanente une politique de développement touristique durable". Les sites candidats doivent répondre à des critères tels que l'éducation à l'environnement, l'environnement général, la gestion de l'eau et la gestion des déchets. La qualité des eaux de baignade n'y est donc pas le seul, ni le principal critère.

INFOS PRATIQUES