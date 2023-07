CARTE - Sécheresse : des restrictions d'eau mises en place dans 71 départements

Alors que plus des deux tiers des nappes phréatiques du pays sont à des niveaux situés sous la normale , la sécheresse ne recule pas en France. Conséquence, les préfets de 71 départements du pays (70 en métropole + Mayotte) ont mis en place des restrictions d'eau, selon la carte publiée ce 16 juillet par Propluvia, le site de référence du ministère de la Transition écologique. Dans 22 départements, ces arrêtés sont au niveau d'alerte "crise", le niveau le plus élevé. Dans 27 départements, ces arrêtés sont au niveau "alerte renforcée", et dans 22 autres, au niveau "alerte".

La carte des restrictions d'eau au 16 juillet 2023. © Visactu - Visactu

Les différents niveaux d'alerte

Voici les niveaux d'alerte entraînant des mesures de restrictions de certains usages de l'eau :

- Alerte : réduction des prélèvements à des fins agricoles inférieure à 50% (ou interdiction jusqu'à 3 jours par semaine), mesures d'interdiction de manœuvre de vanne, d'activité nautique, interdiction à certaines heures d'arroser les jardins, espaces verts, golfs, de laver sa voiture.

- Alerte renforcée : réduction des prélèvements à des fins agricoles supérieure ou égale à 50% (ou interdiction supérieure ou égale à 3,5 jours par semaine), limitation plus forte des prélèvements pour l'arrosage des jardins, espaces verts, golfs, lavage des voitures, ... jusqu'à l'interdiction de certains prélèvements.

- Crise : arrêt des prélèvements non prioritaires y compris des prélèvements à des fins agricoles. Seuls les prélèvements permettant d'assurer l'exercice des usages prioritaires sont autorisés (santé, sécurité civile, eau potable, salubrité).

Par ailleurs, 14 départements sont en vigilance. Le niveau vigilance sert à informer et inciter les particuliers et les professionnels à économiser l'eau.

Les départements concernés

Les départements au niveau "crise"

Aude, Aveyron, Deux-Sèvres, Dordogne, Eure-et-Loir, Haute-Marne, Hérault, Indre, Indre-et-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Loir-et-Cher, Lot, Lot-et-Garonne, Maine-et-Loire, Oise, Pyrénées-Orientales, Saône-et-Loire, Sarthe, Tarn, Vendée, Vienne.

Les départements en "alerte renforcée"

Ain, Aisne, Alpes-Maritimes, Aube, Bas-Rhin, Bouches-du-Rhône, Charente, Cher, Côte-d'Or, Drôme, Eure, Haute-Garonne, Haute-Savoie, Haut-Rhin, Isère, Mayenne, Mayotte, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Pyrénées-Atlantiques, Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Val-d'Oise, Var, Vaucluse, Yonne, Yvelines.

Les départements en "alerte"

Ardennes, Ariège, Calvados, Charente-Maritime, Creuse, Doubs, Essonne, Gard, Gironde, Haute-Saône, Haute-Vienne, Jura, Marne, Meuse, Moselle, Nord, Orne, Rhône, Savoie, Somme, Territoire de Belfort, Vosges.

Les départements en "vigilance", non concernés par des restrictions d'eau

Allier, Corrèze, Gers, Hautes-Alpes, Hautes-Pyrénées, Hauts-de-Seine, Ille-et-Vilaine, Loire, Lozère, Paris, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Seine-Maritime, Seine-Saint-Denis.