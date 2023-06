CARTE - Séisme : quels départements de France sont-ils les plus exposés ?

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu se rend ce lundi en Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, après le séisme de magnitude 5,3 à 5,8 survenu vendredi entre Niort et La Rochelle .

Le ministre se rendra d'abord en fin de matinée dans la commune de La Laigne (Charente-Maritime), l'une des plus sévèrement touchée, avant de rejoindre Mauzé-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres). À La Laigne, petit village de 500 habitants, presque 200 personnes sont à reloger selon la mairie.

Malgré le choc et les dégâts, les séismes d'une magnitude égale ou supérieure à 5, comme celui enregistré vendredi soir, sont rares en France, selon les experts. Pour trouver un tremblement de terre d'une telle intensité dans l'ouest de la France, il faut remonter 50 ans en arrière.

Si on élargit à tout le territoire métropolitain, le dernier séisme d'une magnitude égale ou supérieure à 5 s'est produit il y a quatre ans en Drôme-Ardèche, où il avait causé d'importants dégâts notamment sur la commune du Teil , près de Montélimar (Drôme).

Ce zonage découpe le territoire français en cinq zones de sismicité (très faible, faible, modérée, moyenne, forte) © Visactu

Les Antilles mises à part, le territoire français est peu exposé

En France, depuis plus d'une dizaine d'années, **il existe un zonage sismique, c'est-à-dire un découpage en cinq zones en fonction du risque plus ou moins élevé, est-il expliqué sur le site du ministère de la Transition écologique : "En France, un zonage sismique a été introduit en 2011, il détermine cinq zones de sismicité, allant de très faible à forte."

Ce qu'il en ressort, c'est que sur l'ensemble du territoire français, mises à part les Antilles (la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy) , peu de zones sont exposées à des secousses importantes. Les secteurs les plus concernés se situent dans les Alpes et au niveau du massif pyrénéen, où le risque est moyen. En Charente-Maritime et dans les Deux-Sèvres, le risque est modéré.

Des villes comme Annecy, Grenoble ou encore Pau sont exposées, la ville de Nice étant probablement la grande ville française la plus menacée.