CARTES - Quel est l'impact du projet de parc éolien en mer d'Oléron sur le territoire ?

D’ici 2030, une cinquantaine d’éoliennes de quelque 260 mètres de haut pourraient pousser au large de l’île d’Oléron en Charente-Maritime. A l’horizon 2050, un autre parc éolien serait susceptible de s’y rattacher. Un projet porté par l’État qui fait l'objet depuis septembre dernier d’une vaste concertation menée par la Commission nationale du débat public. Alors que cette dernière s’achève fin février, France Bleu La Rochelle vous propose son propre débat ce jeudi 20 janvier à 19h avec défenseurs et opposants au projet. Quelles sont les conséquences d’un tel chantier sur l’environnement, la pêche ou encore le trafic maritime ? Découvrez-les dès à présent en cartes.

Une zone d’étude de 743 km² à l’intérieur du Parc Naturel marin de la Gironde et des pertuis charentais

Après quatre mois de débat, le projet de parc éolien offshore au large de l’île d’Oléron a évolué. La zone d’étude d’implantation a ainsi doublé, on parle aujourd’hui de 743 kilomètres carrés au large d’Oléron contre 300 au départ, où pourraient être installées 50 à 60 éoliennes de 260 mètres de haut, implantées dans les fonds marins à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Le coût est estimé entre 1,5 et 3 milliards d’euros, près d'un millier emplois pourraient être créés pour le chantier, 150 autres pérennisés pour l'entretien pendant 25 à 30 ans.

La zone d'étude du projet d'implantation du parc éolien en mer d'Oléron a évoulé depuis un an. - CNDP

La finalité pour l’État est la création d’un parc pouvant fournir entre 0,5 et 1 Gigawatt de puissance, essentiel à la réalisation de son objectif de 40% d’énergies renouvelables dans la production électrique à l’horizon 2050.

Le site a été sélectionné par les services de l’État pour ses conditions de prise aux vents. S'il faut réaliser un parc éolien au large de la région Nouvelle-Aquitaine, ce secteur est a priori le seul réellement favorable. On mesure cet enjeu dans la carte ci-dessous :

Le site du parc éolien a été selectionné pour les conditions de vents. - CNDP

Des éoliennes implantées sur des espaces protégés dont deux zones Natura 2000

Dès son lancement en janvier 2021 par Jean Castex, le projet suscite les critiques, en premier lieu pour ses conséquences écologiques. En effet, la zone retenue par l’État, porteur du projet, se situe dans le Parc naturel marin (PNM) de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, et dans deux zones Natura 2000 (protégées au niveau européen par deux directives, oiseaux et habitat). Des associations de défense de l’environnement, dont la Ligue de protection des oiseaux et France nature environnement, font du choix du PNM un "casus belli", et promettent de combattre cette implantation sur le terrain judiciaire.

L'emplacement du projet de parc éolien se situe au milieu de zones protégées, dans lesquelles ils peut tout de même s'intégrer selon la loi. - CNDP

Récemment, la commission particulière du débat public a commandé un rapport d’expertise pour étudier la possibilité d’installer le parc éolien plus loin des côtes et donc en dehors des zones protégées. Les avancées technologiques récentes permettent en effet d'espérer poser des éoliennes jusqu’à 70 mètres sous l’eau. Or, lors du lancement du projet, l’État avait tablé sur une profondeur maximale entre 30 et 60 mètres.

Plus largement, la façade atlantique est un habitat et une zone de passage pour de nombreuses espèces. - CNDP

Un parc éolien au milieu de zones de pêches

Autre opposition marquée : celle des pêcheurs. La zone d’étude dans sa forme actuelle ne se situe qu’à 15 kilomètres du port de la Cotinière sur l’île d’Oléron. Ils craignent de ne pas pouvoir pêcher au milieu des éoliennes. Le port de la Cotinière, le principal en Charente-Maritime, pourrait lui devenir la base de maintenance de la ferme éolienne.

Au large de Royan et de la Rochelle, le parc se trouve dans une zone de trafic maritime important. - CNDP

Si le projet actuel se fonde sur l’installation d’éoliennes au fond de l’eau, le débat public appelle également à réfléchir à l’éventualité d’installer un second parc plus grand et plus au large. Celui-ci serait composé d’éoliennes flottantes, or il sera impossible à quelconque embarcation de le traverser.

Un parc qui entre en conflit avec le trafic maritime, notamment militaire

Plus largement, l’installation d’un parc éolien au large d’Oléron est contraint par un fort trafic maritime. Bateaux de pêche, de plaisance, mais aussi militaires. La zone est en effet cernée par deux accès militaires, au nord un chenal au départ du sud de La Rochelle jusqu’à la haute mer, un autre part de Royan au sud de la zone prévue pour l’implantation du parc. Toujours au sud se trouve une vaste zone d’essais militaires qui se prolonge jusqu’au Pays Basque. Il n'est pas formellement impossible d'y implanter un parc, mais la force des vents sur cette côte semble moins intéressante.

La façade atlantique se caractérise également par la présence de plusieurs vastes zones d'activités militaires. - CNDP