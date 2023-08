CARTES - Sécheresse : de nouvelles restrictions dans l'Allier et le Puy-de-Dôme, la situation se dégrade

La sécheresse continue de gagner du terrain dans le Puy-de-Dôme et l'Allier. Les deux préfectures ont pris de nouvelles mesures ce jeudi, pour restreindre l'usage de l'eau dans certaines zones, où les cours d'eau présentent des débits très faibles.

Zones de restrictions dans le Puy-de-Dôme

Le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de renforcer le niveau de restrictions sur 5 zones du département. Pour connaître les mesures, commune par commune, il suffit d'aller sur le site VigiEau .

Pour les usages à partir du réseau d’eau potable :

• passage de vigilance à alerte : les communes de la zone AEP Allier

• passage de vigilance à alerte renforcée : les communes non-incluses dans la zone AEP Allie et appartenant aux zones Alagnon, Dordogne amont et Ance du Nord

• passage d’alerte renforcée à crise : les communes non-incluses dans la zone AEP Allier et appartenant à la zone hydrographique Allier aval.

Pour les prélèvements à partir du milieu superficiel, en nappe d’accompagnement ou en nappe souterraine :

• passage de vigilance à alerte : les prélèvements directs à partir de l’axe Allier

• passage de vigilance à alerte renforcée : les communes des zones Ance du Nord, Alagnon et Dordogne amont

• passage d’alerte renforcée à crise : les communes de la zone Allier aval.

De nouvelles communes passent en alerte renforcée et en crise ce jeudi. - Préfecture du Puy-de-Dôme

Zones de restrictions dans l'Allier

Les bassins versants de l’Allier et de la Besbre sont placés en alerte. Les bassins versants du Cher, de l’Oeil et l’Aumance et de l’Acolin sont placés en alerte renforcée. Pour finir, les bassins versants du Sichon, de l’Andelot, de la Bouble et du Boublon et du Cher en amont de Chambonchard sont placés en crise. Les autres bassins versants du département restent placés en vigilance. Le non-respect des restrictions liées à l'usage de l'eau est passible d'une amende 1.500 euros.