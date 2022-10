Casse à la station d'épuration Aquapole : une solution provisoire en place, les rejets dans l'Isère "minimes"

Le Président et la direction de Grenoble-Alpes Métropole se sont rendus à la station d'épuration Aquapole, à Fontanil-Cornillon, lundi 17 octobre 2022, après la casse d'une pièce du circuit.

Depuis 48 heures, la station d'épuration Aquapole de Fontanil-Cornillon connait des dysfonctionnements après la casse d'une pièce dans une conduite d'évacuation, survenue vendredi soir et repérée samedi soir. Des eaux usées sont rejetées dans l'Isère, en aval de Saint-Egrève, mais en quantités "minimes", assure la Métropole Grenoble-Alpes qui lance un suivi des eaux. Une solution provisoire de réparation est mise en place à partir de ce lundi 17 octobre 2022.

La pièce qui a cassé se trouve en profondeur, à six mètres sous terre, dans un talus en sortie de la station d'épuration. L'équipement était touché par l'usure et la corrosion. La Régie des Eaux et la Métropole espèrent limiter les fuites à partir de ce lundi "en soirée ou [mardi] matin avec une remise en service de la station de la foulée", grâce à la pose d'une pièce provisoire pour pomper les eaux qui sont sorties du circuit.

Une solution provisoire à partir de lundi soir ou mardi matin

Aucune pollution majeure n'est à signaler pour l'heure dans la rivière. La Régie des eaux explique que "les impacts devraient rester minimes car les volumes déversés sont relativement modestes, par rapport à la capacité de dilution de l'Isère à [l'endroit de la station]". Ses experts précisent même que "le rejet très partiellement traité de la station est dilué d'un facteur cinquante minimum" grâce au débit de l'Isère. Cela assure un taux d'oxygène suffisant pour empêcher toute mortalité de poissons.

Dimanche soir, la Métropole prévenait simplement les habitants d'un risque d'apparition d'une eau marron. Des prélèvements et des analyses des eaux sont menées deux fois par jour avant, juste après et 500 mètres après le rejet. Le contact avec l'eau de l'Isère est toujours déconseillé aux habitants, en aval de Saint-Egrève.