Cassis fait partie des 126 communes en France menacées par l'érosion

La loi Climat et Résilience de 2021 prévoit de nouvelles règlementations pour les communes situées en première ligne face à la montée du niveau de la mer et la multiplication des tempêtes. Le gouvernement vient de publier une liste de 126 communes qui vont devoir s'adapter et respecter des nouvelles contraintes d'urbanisme. Parmi ces communes se trouve celle de Cassis. Elle fait d'ailleurs partie des rares communes qui se trouvent sur la Méditerranée, la plupart de la liste sont situées sur les côtes atlantiques et de la Manche. François Sabatier, maitre de conférence en géographie à l'Université d'Aix-Marseille (aussi directeur adjoint de l'Institut Océan de l'Université) estime que Cassis n'est pas du tout une exception : "Toutes les plages connaissent un recul. On a, pour la plage de Cassis, des reculs faibles qui sont de l'ordre de 10 centimètres par an".

Le recul des plages est avant tout un phénomène naturel assure le chercheur, mais la suppression des apports en sable contribue aussi à accentuer le recul et bien-sûr la construction d'ouvrages, de ports augmentent aussi l'érosion. A tous ces éléments s'ajoute l'accélération de la montée de la mer qui va favoriser le recul du rivage.

Dans un premier temps donc, 126 communes sont concernées, en métropole et dans les Outre-mer, selon la liste publiée au Journal officiel, qui sera révisée au moins tous les neuf ans. Près de 1,5 million d’habitants vivent dans ces zones inondables littorales. Alors les communes vont devoir s'adapter et proposer un plan d'urbanisme selon des échéances bien précises. Dans les zones exposées à l’horizon de 30 ans, les nouvelles constructions seront interdites, mais avec des exceptions pour l’extension de bâtiments existants ou l’installation de services publics et de nouvelles activités nécessitant la "proximité immédiate" de la mer.

Les zones à l’horizon 100 ans restent constructibles, avec à terme une obligation de démolition quand la menace se rapprochera. L’Association nationale des élus du littoral regrettent certains flous juridiques qui laissent présager de nombreux contentieux, susceptibles de nuire à l’atteinte des objectifs affichés. Certains responsables locaux s’interrogent aussi sur les nouvelles contraintes imposées aux plans locaux d’urbanisme et pointent du doigt des questions de financement