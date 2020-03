Ce Dijonnais marche plusieurs jours jusqu'à l'Elysée pour alerter sur les moteurs allumés à l'arrêt

Robert Boennec marche depuis près de deux semaines pour alerter sur la dangerosité des moteurs allumés à l'arrêt. Parti de Dijon le jeudi 20 février, il doit arriver à Paris mercredi soir. Ce Dijonnais de 60 ans, président de l'association "Stop au ralenti", souhaite rencontrer Emmanuel Macron pour l'alerter et lui demander la création d'une commission à ce sujet.

Ce Dijonnais de 60 ans est le président de l'association "Stop au ralenti" - Robert Boennec

10 étapes, près de 2 semaines de marche

Chaque jour, Robert Boennec marche environ 30 km et dort le soir dans des gîtes, ou des hôtels : "Je croise peu de monde, mais je trouve toujours de quoi me loger, explique le randonneur, contacté par France Bleu Bourgogne. Je fais une dizaine d'étapes environ."

Si Robert Boennec connait bien ce sujet des moteurs allumés pendant de longues minutes à l'arrêt, c'est parce qu'il est lui même chauffeur : "Je travaille moi-même dans une entreprise et je le vois, c'est partout pareil : les chauffeurs ne sont pas formés ni sensibilisés. Le chauffeur attend ses passagers, il laisse son moteur tourner, ou bien il est à la machine à café et son moteur tourne."

Selon une étude réalisée par Santé Publique France en 2016, la pollution tue chaque année 48 000 personnes prématurément - Robert Boennec

"Quand on s'arrête pour passer à la boulangerie, on n'est pas obligés de laisser tourner le moteur"

Selon lui, il faut que les municipales prennent des arrêtés pour obliger les conducteurs à l'arrêt à couper leur moteur : "Quand on s'arrête pour faire des achats, passer à la boulangerie, téléphoner à un ami ou même attendre quelqu'un, on n'est pas obligés de laisser tourner son moteur pendant 10 à 20 minutes, parfois plus, explique le Dijonnais. Il est plus économique et écologique de couper son moteur quand on est sur un stationnement."

Selon une étude réalisée par Santé Publique France en 2016, la pollution tue chaque année 48 000 personnes prématurément, dont 2000 décès dans notre région Bourgogne Franche Comté.