Ce maire des Alpes-Maritimes va réduire les illuminations de Noël

Les illuminations de Noël débuteront plus tard.

À Tourrette-Levens, les illuminations dureront moins longtemps cette année. Elles démarreront 10 jours plus tard qu'à l'accoutumée, le 9 décembre, veille du début du marché de Noël. "On souhaitait quand même maintenir les illuminations, c'est un moment important" confie Bertrand Gasiglia, le maire. "Cela permet aussi d'économiser quelques centaines d'euros. Et ça protège aussi l'environnement, notamment pour les oiseaux."

Autre info : fini le club de tir ?

Sur France Bleu Azur, Bertrand Gasiglia a également évoqué une autre question d'actualité concernant sa commune : celle du club de tir, notamment utilisé par les forces de l'ordre, installé sur le Mont Chauve. "Nous avons décidé de donner sa chance à une nouvelle association au mois de juin dernier. Il y avait un contexte difficile, il y avait des plaintes croisées, il ne fonctionnait plus comme on le souhaitait. Nous voulons conserver une bonne situation pour les forces de l'ordre."

La justice lui a donné raison. Mais l'association qui gère le tir-club n'est pas encore partie. "Je pense que la sagesse va l'emporter, et nous pourrons repartir sur des bases saines. Car à ce jour on a un tir club qui occupe sans droit ni titre cet espace."