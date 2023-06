"Ce massif n'a été arrosé qu'une fois cette année", à Chédigny, l'adaptation face au réchauffement climatique

C'est un passage obligé pour tous les amoureux de la nature et des fleurs. La commune de Chédigny, en Indre-et-Loire, est bien connue des Tourangeaux pour ses rues colorées de fleurs diverses et variées, les roses en tête. Mais comment la commune, labellisée quatre fleurs, fait-elle pour gérer les conséquences du dérèglement climatique, les étés sans pluie et les restrictions d'eau à venir ? La réponse se trouve dans la nature elle-même. "Les plantes, il y en a des milliers, raconte Clément Barret, le jardinier en chef de la commune. Il faut être curieux, il y a partout dans le monde des plantes qui sont capables de s'adapter à notre climat. À nous d'être curieux et de tester pour voir ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas."

Ce massif n'a été arrosé qu'à une seule reprise cette année, alors que la photo a été prise le 13 juin. © Radio France - Romain Dézèque

La tentation serait de planter des espèces venant du Sud, qui aiment les fortes chaleurs, "m**auvaise idée rétorque le jardinier, car ces plantes n'aiment pas l'humidité. Or, en Touraine nous avons des sols très argileux qui gardent bien l'eau l'hiver. Exemple avec les lavandes qui, à Chédigny, vivent deux ou trois ans, puis finissent par mourir." Les divers tests menés depuis quelques années donnent leurs premiers résultats, avec ce massif situé à l'entrée de la commune, composé d'une trentaine d'espèces et qui n'a été arrosé qu'à une seule reprise depuis le début de l'année, "et pourtant il est très exubérant" se réjouit Clément Barret*.*

Quant à l'irrigation des 1,4 km de trottoirs végétalisés, la commune a déployé il y a déjà plusieurs années un réseau de tuyaux qui diffusent l'eau goutte à goutte, deux litres en moyenne par heure, au niveau des racines, afin d'éviter les pertes. Autre changement : la fin des jardinières et des fleurs en pot, "qui nécessitent une quantité d'eau importante tous les jours puisque les contenants sèchent très vite" explique le jardinier. Ces aménagements ont permis à Chédigny de maintenir son label quatre fleurs, et même d'être récompensé à deux reprises en recevant la Fleur d'or en 2019 et le prix de la diversité végétale l'an dernier.

La commune de Chédigny a déployé des tuyaux d'irrigation qui distribuent l'eau goutte à goutte © Radio France - Romain Dézèque

Quid des roses, emblème de la commune ? "Ce qui est important, c'est de privilégier des porte-greffes qui ont un enracinement très profond, explique Clément Barret*, afin d'aller puiser l'eau profondément dans le sol. Nos rosiers sont tous greffés sur du Rosa Canina Laxa. Les rosiers sont des plantes qui aiment la chaleur et qui ont besoin d'un ensoleillement important pour bien fleurir. Le seul souci, c'est lorsque les fleurs ont tendance à brûler. On supprime alors les fleurs fanées et puis les rosiers vont refaire des nouvelles fleurs, on aura des plus belles floraisons en mai et en automne. C'est vrai que Chédigny, c'est la ville des roses et je pense que ça va le rester pendant de nombreuses années."*

