"Ce mois de février dans la Creuse est le plus sec depuis le début des relevés", selon Météo France

"Un mois de février normal dans la Creuse correspond à 75 millimètres de précipitations en moyenne", explique Françoise Marguerat, prévisionniste à Météo France. Pour la météorologue, les 30 à 40 millimètres de cumul de pluies prévues pour les jours à venir ne suffiront pas à combler le déficit pluviométrique du département. "Depuis le début des relevés, il s'agit du mois de février le plus sec jamais enregistré dans le département", souligne-t-elle.

Le débit des cours d'eau divisé par endroits par dix

Des propos confirmés par Roger Ostermeyer, chef du service environnement/risques à la direction départementale des territoires (DDT). "Le débit actuel des rivières et cours d'eau creusois est en moyenne trois fois inférieur à ce qu'il devrait être à cette période de l'année", expose-t-il. Et par endroits c'est pire, comme pour le ruisseau de Vigeville. Son débit annuel moyen est de 129 litres par seconde, or en ce moment il ne plafonne qu'à 15 litres par seconde. Et si on remonte à l'été 2022 : il était à sec.

Pour l'instant, pas d'alerte mise en place comme en saison estivale, mais une situation très préoccupante pour la suite. "Il n'a pas plu à cause d'une situation anticyclonique avec des températures douces. Après les perturbations de ces prochains jours, l'anticyclone revient", précise Françoise Marguerat. Traduction : après quelques dizaines de millimètres, les précipitations risquent une nouvelle fois de se raréfier.

Les pêcheurs attendent la pluie

Les premiers concernés par ce manque d'eau, ce sont les pêcheurs. "Si les rivières sont à sec, la pêche sera interdite comme l'année dernière. Mais se passer de pêche pendant deux mois ce n'est pas le plus important. Le plus grave ce sont les conséquences sur les milieux aquatiques", insiste Guillaume Perrier de la fédération de pêche de la Creuse.

Effectivement, avec le niveau très bas des rivières les poissons sont perturbés dans leur cycle. "Le risque à l'été prochain, si le niveau baisse encore, c'est l'augmentation de la température de l'eau. Et nos espèces aquatiques sont faites pour des eaux froides", souligne Roger Ostermeyer.

Plus encore, sans eau dans les sols et les rivières c'est toute l'économie de l'agriculture et de l'élevage qui est menacée. "Sans eau dans les sols l'herbe pousse moins bien, et l'herbe est essentielle pour la production bovine allaitante", explique Roger Ostermeyer. Le manque d'eau est donc aussi synonyme de baisse de la production.

Le prochain comité sécheresse est prévu le 23 mars prochain, mais la direction départementale du territoire et la préfecture pourraient avancer cette date si la situation ne s'améliore pas d'ici là.