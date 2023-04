"Ce n'est pas au printemps qu'il faut planter" : quand les jardins des Toulousains fleurissent moins

Si on ne sait pas toujours comment s'habiller, certaines de nos plantes elles ne savent pas toujours comment pousser. Nous avons connu en région toulousaine un hiver doux, de faibles pluies (nos barrages sont remplis entre 30 et 50% ) et on s'attend encore à des températures élevées, avec par exemple 26 degrés ce vendredi 28 avril 2023 à Toulouse.

Or, ces éléments viennent s'ajouter à un été 2022 extrêmement chaud, le plus chaud après 2003. Météo France avait enregistré 62 mm de pluie sur trois mois ce qui correspond normalement à un mois de pluie. Les conséquences se voient en ce printemps 2023 : certaines plantations ne refleurissent pas.

Les camélias, les hortensias et même les rosiers

"Ce sont essentiellement les plantes de terre de bruyère qui ont séché et sont mortes", explique Vanessa qui travaille chez Truffaut à Balma. Les camélias, rhododendrons, hortensias ne sont pas adaptés à ce climat là, du coup les clients n'en prennent plus et on en commande beaucoup moins." Et elle ajoute : "Ce n'est pas maintenant qu'il faut planter ! On peut planter au printemps, mais idéalement c'est à l'automne car là elles ne vont pas s'enraciner. Alors qu'à l'automne les plantes ont fini leur floraison et s'occupent de leur enracinement."

Paul, rencontré devant la jardinerie, voit lui son petit extérieur toulousain changer : "Mon rosier a du mal à repartir. J'ai un prunier reine-claude que j'ai planté il y a 25 ans et il est beaucoup plus précoce, il a de belles fleurs blanches mais elles arrivent tôt. Ce n'est pas tout à fait normal.". Francoise, de Drémil-Fafage dans le Lauragais, a perdu son catalpa l'été dernier et sa pelouse est envahie de mauvaises herbes.

S'adapter aux restrictions d'eau

Françoise anticipe les restrictions d'eau - "il y en aura c'est sûr"- et elle réfrène ses envies : "J'ai acheté quelques petits plans de tomates et ces fleurs que je mets dans des jardinières et plus dans mon jardin. Je les arrose avec l'eau que j'ai récupérée en lavant mes légumes."

Le préfet de la Haute-Garonne et de l'Occitanie, Pierre André Durand, a récemment appelé sur France Bleu à plus de civisme dans la consommation d'eau. De nouvelles mesures pourraient être prises ces prochains jours.

Pailler, la solution miracle ?

Idéalement c'est donc à l'automne qu'il faut planter, pour que les plantes s'enracinent, mais si vous voulez le faire maintenant Damien, paysagiste au "Jardin de Jade", à Villefranche-de-Lauragais, conseille de pailler : "Le paillage peut se faire au pied des arbres, des, arbustes, des légumes etc., jusqu'en juillet, au moins sur 10cm. Cela garde la fraicheur". Vous pouvez par exemple utiliser des tailles de haies pré-compostées de la tonte de gazon, des composts par encore mûrs. Il vaut mieux mettre du feuillu plutôt que du résineux (plus acide).

Enfin, si vous voulez adapter vos plantations, vous pouvez tenter les cactus, les herbes méditerranéennes comme de la lavande, du thym, du laurier rose, des palmiers. Si vous voulez de la pelouse, privilégiez par exemple le zoysia qui a de faibles besoins en eau.

Et pour l'anecdote, preuve que tout le monde a bien conscience qu'il faut changer nos habitudes, le livre vendu chez Truffaut "Toutes les plantes supportant la sécheresse" est en rupture de stock.