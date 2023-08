Ce pompier rennais a lutté contre les incendies au Canada

15 millions d’hectares de forêts brûlés. C’est plus de cinq fois la superficie de la Bretagne. Le 19 juillet, le capitaine Maximilien Leboulanger, spécialiste en feux de forêt au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Rennes, part dans la province du Québec au Canada pour aider les pompiers canadiens à lutter contre ces feux de forêts qui ravagent le pays. Il a passé trois semaines sur place avec 125 autres collègues français.

Photo prise par le capitaine Leboulanger lors d'un survol en hélicoptère des incendies. - Maximilien Leboulanger

Aider et apprendre de nouvelles méthodes contre les incendies

“C’était l’occasion d’aider des collègues sapeurs-pompiers. En plus, c’était une expérience enrichissante de pratiquer ma spécialité dans un autre lieu”, explique le capitaine Leboulanger sur sa décision de se rendre au Canada. “Ça va aussi nous servir à enrichir nos méthodes de travail pour lutter contre les incendies ici en France, que ce soit dans les stratégies pour combattre le feu ou les outils qu’on utilise." Les pompiers canadiens utilisent notamment des tuyaux plus petits pour être plus efficaces et au plus proche des flammes.

Maximilien Leboulanger (deuxième en partant de la droite) faisait partie de l'encadrement du détachement français. - Pompiers13

Les pompiers français sont arrivés dans la ville de Québec. Après un premier point sur la situation, ils ont quitté la ville pour se rendre au cœur de l’action. Mais le Canada est immense, et le moindre déplacement prend beaucoup de temps. Il a fallu 18 heures de route au détachement français pour aller sur leur zone d’action, à 1 500 kilomètres de leur endroit d’arrivée :“Sur le terrain, on se déplace en hélicoptère pour intervenir. Les dimensions du feu sont hors-normes. Quand on prend de l’altitude, on peut voir des panaches de fumée tout autour de nous. Ce côté gigantesque est vraiment impressionnant.”

"Merci d'avoir quitté vos maisons pour sauver les nôtres"

Ils ont principalement travaillé autour de la ville de Wemindji dans le grand nord canadien. Le but était de protéger les routes, les lignes à haute tension et la population qui vit sur place, notamment une tribu d’autochtones :“On a eu un accueil très chaleureux avec des petites attentions tous les jours. C’est eux qui nous logeaient et nous donnaient à manger. Dans nos gamelles le midi, ils ont mis des petits mots pour nous remercier”, raconte le capitaine, le sourire aux lèvres. Un mot l’a marqué “Merci d’avoir quitté vos maisons pour sauver les nôtres.”

Maximilien Leboulanger est parti loin de sa famille pendant trois semaines. “Nos familles sont pleinement intégrées à cette mission. Elles la supportent à leur manière. ” Il a fallu qu’il explique les raisons de son départ à ses deux filles. “Pour expliquer ça, j’ai montré une vidéo qui avait été faite par les pompiers français qui étaient partis avant nous. A la fin de la vidéo, mon aînée de quatre ans m’a dit : ‘dis donc papa, tu vas avoir beaucoup de travail avec tes collègues !’ ”