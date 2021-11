Ce projet qui "menace d'assoiffer" l'agriculture dans les Pyrénées-Orientales

Face aux sécheresses à répétition, l'Etat envisage de limiter les prélèvements en eau dans la Têt, le principal fleuve des Pyrénées-Orientales : ce projet aurait de lourdes conséquences sur l'irrigation et provoque une levée de bouclier des agriculteurs et des élus.

La guerre de l'eau aura-t-elle lieu dans les Pyrénées-Orientales ? En tout cas, la colère et l'inquiétude montent chez les agriculteurs et les élus, face à un projet porté par l'Etat : la rivière la Têt pourrait bientôt être classée dans la catégorie ZRE ("zone de répartition des eaux"), avec de lourdes conséquences : les prélèvements en eau seraient réduits, les usagers devraient payer plus cher, et l'irrigation des cultures serait plus difficile.

Le classement en ZRE est décidé par l'Etat, lorsqu'une qu'une rivière souffre sur plusieurs années d'un déficit d'eau, et que les besoins sont supérieurs à la ressource. "Dans une ZRE, les seuils d'autorisation et de déclarations des prélèvements (...) sont abaissés. Ces dispositions sont destinées à (...) assurer au mieux la préservation des écosystèmes aquatiques et la conciliation des usages économiques de l'eau. Dans une ZRE, les prélèvements d'eau supérieurs à 8m3/h sont soumis à autorisation et tous les autres sont soumis à déclaration", précise le gouvernement.

Si le projet aboutit, les agriculteurs craignent de ne plus pouvoir arroser leurs cultures dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Les débits seront limités dans les canaux d'irrigation, les contrôles renforcés, et des usages ancestraux risquent d'être remis en cause. "Cela va poser un problème majeur, notamment pendant l'été", s'inquiète Bruno Vila, président de la FDSEA, le premier syndicat agricole des Pyrénées-Orientales. "Ce projet de classement menace notamment l'arboriculture de la vallée de la Têt (pêches, abricots nectarines) mais aussi le maraichage."

Les poissons plutôt que les agriculteurs

Pour exprimer les craintes de la profession, une délégation d'agriculteurs catalans a été reçue à Matignon, le 10 novembre, par la conseillère agricole du Premier Ministre. Une entrevue a également été sollicitée avec le Ministre de l'Agriculture. "Pour pousser, une plante a besoin d'eau. Certains n'ont pas l'air d'être au courant... ", ironise Fabienne Bonnet, la présidente de la Chambre d'agriculture. "C'est notre survie qui est en jeu".

La profession reconnait qu'il faut réfléchir à de nouvelles sources d'approvisionnement pour soulager la rivière. "Par exemple : multiplier les petits barrages et les retenues pour stocker l'eau de pluie, sur le modèle de l'Espagne". Mais selon la FDSEA, les projets sont systématiquement bloqués, faute de crédits et d'autorisations administratives. "Aujourd'hui, la priorité est donnée aux poissons plutôt qu'aux agriculteurs".

Hostilité générale

Le monde agricole n'est pas le seul à s'émouvoir : le projet suscite une levée de bouclier de la part de la quasi-totalité des institutions dans les Pyrénées-Orientales. Selon nos informations, toutes les communes et les communautés de communes concernées auraient émis un avis négatif, tout comme le Département et le syndicat mixte du bassin versant de la Têt.

Pour l'heure, la préfecture du Rhône, qui gère le bassin Rhône-Méditerranée, et qui pilote le projet de classement de la Têt en ZRE, n'a pas donné suite à nos sollicitations. Lors d'une réunion le 8 novembre, 200 agriculteurs inquiets ont décidé d'interpeller l'ensemble des élus des Pyrénées-Orientales.