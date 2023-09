Ce que contient le nouveau plan loup dévoilé par le gouvernement

Après plusieurs reports, le gouvernement a officiellement présenté ce lundi à Lyon les grandes lignes de son "plan loup" 2024-2029 aux membres du Groupe national Loup (GNL), instance consultative réunissant représentants du monde agricole, élus, chasseurs, administrations et associations de protection de la nature. Censé assurer une meilleure protection des troupeaux, il intègre de nouvelles dispositions jugées alarmantes par les défenseurs du prédateur, classé espèce menacée. Le texte est voué à remplacer un précédent plan arrivant à expiration à la fin de l'année, il doit entrer en vigueur le 1ᵉʳ janvier 2024. Voici ce qu'il contient.

Les tirs de défense facilités

1.104 loups ont été recensés en France cette année, selon une estimation établie par l'Office Français de la Biodiversité (OFB) à partir d'indices (traces, hurlements, analyses génétiques, etc.), et 55 départements sont "soumis aux défis de la prédation lupine", estime le gouvernement. D'après les éleveurs, plus de 12.000 bêtes ont été attaquées en 2022.

Jugeant que "le loup n'est plus en danger d'extinction, mais qu'en revanche, il y a un danger réel de disparition du pastoralisme", l'exécutif veut "installer un nouvel équilibre". "Pour mieux organiser la coexistence du loup et des activités humaines", le nouveau plan prévoit donc "de faciliter les tirs de défense" destinés à abattre les loups attaquant les troupeaux en simplifiant les protocoles.

Le gouvernement s'engage ainsi à "poursuivre les actions pour le développement des moyens de protection (statut des chiens de protection des troupeaux, soutien aux bergers)", peut-on lire dans le communiqué de presse de la préfecture d'Auvergne-Rhône-Alpes. L'exécutif promet aussi de "renforcer la louveterie (formation, spécialisation, équipement avec des lunettes thermiques)" ou encore "d'apporter une réponse rapide dans les nouvelles zones de prédation du loup, au plus près des éleveurs".

Indemniser plus rapidement

"Indemniser plus rapidement les éleveurs après les attaques, en leur apportant un soutien après chaque attaque" est l'autre priorité de ce nouveau plan qui doit permettre de "prendre mieux en compte les nouvelles espèces prédatées (bovins et équins) et les pertes indirectes", et de "développer un programme d’action, avec les régions, pour encourager le maintien et la transmission des exploitations d’élevage".

Mieux compter et mieux gérer

Ce plan a enfin pour objectif de recenser plus efficacement la population de loups en définissant "une nouvelle méthode d’évaluation de la population robuste scientifiquement, susceptible de nourrir la confiance entre les acteurs concernés par le loup et adaptée à un renforcement de la coopération européenne". Il vise aussi à "évaluer la viabilité génétique à l’échelle européenne de la population lupine".

Des mesures jugées inacceptables pas les associations

Jugeant les mesures présentées "inacceptables" les associations de protection de la nature ont annoncé leur retrait "définitif" du Groupe national Loup .

Dénonçant un "choix politique" fait par les ministères de "mettre le paquet dans un plan de communication vers les acteurs pastoraux", Jean-David Abel, représentant de France Nature Environnement (FNE), a déploré à la sortie de la réunion qu'à l'inverse, aucune des 41 propositions émises au printemps par les défenseurs du loup n'ait été retenue.

"L'État essaie de ménager la chèvre et le chou et il ne fait que des mécontents", a déclaré de son côté à l'AFP Claude Font, secrétaire général de la Fédération nationale ovine (FNO) en charge du dossier prédation*. "On s'attendait à quelque chose de plus ambitieux en faveur de l'élevage"*, a-t-il souligné, estimant que "la seule avancée porte sur les protocoles de tirs". Quant à la Confédération paysanne, elle dénonce un texte d'une "extrême faiblesse qui ne manquera pas d'être vécue comme un nouvel affront par les éleveur·euses".