" Ce sera un aspirateur à voitures ! ", une manifestation contre l'élargissement de la RD 83 près de Colmar

Non à l'élargissement de la RD 83 entre Eguisheim et Logelbach. La future mise à 2X2 voies de la rocade ouest de Colmar suscite des inquiétudes des défenseurs des mobilités douces.

Inquiétudes sur le "tout voiture"

Un manifestation est prévue ce samedi matin à 10h30 devant la CEA à Colmar. Les opposants dénoncent une hausse de la circulation routière, la dévaluation des maisons à proximité, l'absence de prise en compte des mobilités douces et un projet coûteux de 50 millions d'euros sur 6 ans, pour près de 5 kilomètres qui ne va pas fluidifier la circulation, selon plusieurs associations.

Les principaux ouvrages du projet - Collectivité Européenne d'Alsace

"Ca va être un aspirateur à voitures. Plus on élargit la route, plus on a envie de prendre sa voiture. Il n'y a pas assez de place pour les vélos. Pour nous à Eguisheim, nous n'avons pas de passage sécurisé pour aller à Colmar, " pointe Véronique Bannwarth, membre du collectif Exa Pousse à Eguisheim.

L'écologie est au cœur du projet selon la CEA

Ils pointent aussi la construction d'un pont routier qui devrait enjamber le passage à niveau d'Ingersheim. La concertation s'est terminée à la fin du mois de mars, le démarrage des travaux est prévu fin 2024. L'enquête publique doit avoir lieu à l'automne.

Pour la Collectivité Européenne d'Alsace, l'écologie est au cœur de ce projet. Les mobilités douces ont été prises en compte. Des "tunnels pour piétons et cyclistes sont prévus". Des voies cyclables sur une longueur de 2 kilomètres seront créées, et seront accessibles aux tracteurs lorsqu’elles sont situées à proximité immédiate du vignoble.

Une aire de covoiturage de 30 places est aussi programmée à Wettolsheim, ainsi qu’un nouveau giratoire au niveau du Tiefenbach. Une pétition contre ce projet a rassemblé plus de 2.000 signatures .