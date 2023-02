"Ce serait Los Angeles à Bernos-Beaulac", une marche anti-LGV dans le Sud-Gironde

Un "projet pharaonique", une "catastrophe écologique" dénoncent les militants écologistes du collectif LGV NiNa (Ni ici, ni ailleurs). Pour alerter, ils ont invité les habitants, les curieux, ce dimanche 19 février, à venir se balader dans la forêt de Bernos-Beaulac, dans le Sud-Gironde, pour voir concrètement ce qui va disparaître si le GPSO (Grand projet du Sud Ouest) voit le jour.

"La LGV, c'est le coup fatal"

Tout au long de la balade, des membres du collectif ont pris la parole pour décrypter la nature et expliquer la richesse de la vallée de Ciron. "Sur la rivière Ciron, on trouve 70% des espèces animales et végétales de la France, la biodiversité est énorme", explique Alain, fin connaisseur de la nature.

Les promeneurs ont aussi pu découvrir dans la forêt les conséquences des sécheresses passées. "La LGV, c'est le coup fatal, poursuit Alain. La fragmentation du territoire, c'est le pire." Les militants écologistes invitent les pouvoirs publics à privilégier les petites lignes de trains ; selon eux, les TGV ne transportent que 8% des passagers en France.

La marche s'est achevée au pied du viaduc de l'autoroute. © Radio France - Paul Sertillanges

