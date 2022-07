Cet été, l'association Vienne Nature accompagne des groupes de curieux dans les espaces naturels sensibles de la Vienne pour découvrir la faune et la flore nocturne. Visite de la source du Fontou, à Payré.

"Ce soir, on écoute les animaux de la nuit": la biodiversité du Poitou mise à l'honneur par Vienne Nature

Devant Elen Lepage, l'animatrice de Vienne Nature, une vingtaine de personnes la regarde sortir ses cartes.

"Alors avant d'écouter le moment du crépuscule, je vous proposer de découvrir cet espace naturel sensible, autour de la source du Fontou, sourit-elle. Une zone humide connue comme notamment pour ces grottes et sa cressonnière". Plusieurs fois dans l'été, elle guide ainsi des groupes à la tombée de la nuit. Ce 27 juillet, ils sont une vingtaine, dont une poignée d'enfants et ados.

Elen Lepage, l'animatrice de Vienne Nature devant son groupe du soir. © Radio France - Fanny Bouvard

Le Fontou coule tout doucement, loin de son niveau habituel du fait de la sécheresse. "Ici en hiver, il est difficile de se balader, malgré les aménagements, cette zone humide est logiquement inondée". La forêt n'est pas accessible, mais surtout elle évolue naturellement, sans modification de l'homme. "C'est pour cela que des arbres morts peuvent servir d'habitat à certains espèces", détaille Elen Lepage.

Une grenouille caché dans le lit de la rivière du Fontou. © Radio France - Fanny Bouvard

Juste avant la tombée de la nuit, tous s'assoient en silence, pour une vingtaine de minutes d'écoute. Les oiseaux chantent, quelques grenouilles se font entendre, mais quand le soleil se couche, le silence s'impose en quelques secondes. Ce sont alors les espèces nocturnes qui deviennent les reines. La pollution sonore de la nationale 10, des motos passant sur la départementale et même des avions survolant le Poitou, perturbent l'écoute. "Vous comprenez pourquoi toutes ces espèces se cachent de nous ?". Frontale sur la tête, toute la petite troupe repart, gaiement, tranquillement après un instant hors du temps.