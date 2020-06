"Le télétravail, c'est essentiel", ce Tourangeau vote ce weekend à la convention citoyenne pour le climat

Nous l'avions rencontré au début de l'aventure. Hugues-Olivier Brillouin, habitant de Saint-Quentin-sur-Indrois, près de Loches, retrouve ce weekend pour la septième et dernière fois les autres membres de la convention citoyenne pour le climat. Ils votent les mesures qui figureront dans le rapport final, rendu ce dimanche soir au gouvernement.

"Le télétravail, c'est essentiel"

Les votes ont débuté dès vendredi matin, au Conseil économique, social et environnemental à Paris - la semaine de 28 heures, notamment, a été rejetée. Alors que le dossier final prend forme, Hugues-Olivier Brillouin espère y voir au moins ces trois mesures : _"_La rénovation globale des bâtiments, le télétravail et la production d'énergies renouvelables locales. Elles se combinent".

L'essentiel, selon lui, c'est le télétravail. "50% des postes, aujourd'hui, de la population active, sont éligibles au télétravail. _Ça représenterait sur les routes, 50% des gaz d'échappement en moins_, chaque semaine. Le covid nous a montré que c'était une réalité possible."

Manque de temps

Alors que la convention citoyenne se réunit pour la dernière fois, Hugues-Olivier Brillouin ne cache pas qu'il aurait aimé poursuivre un peu plus le travail : "cette convention est merveilleuse mais on n'a pas eu assez de délibérations, tous ensembles, des mesures proposées par chaque groupe. On connaissait bien celles de notre groupe, mais pas suffisamment les autres. _Personnellement, j'aurais bien aimé avoir une ou deux sessions de plus_".